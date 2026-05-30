Enquanto a Seleção Brasileira intensifica sua preparação para a Copa do Mundo na Granja Comary, Carlo Ancelotti ainda aguarda a chegada de dois nomes fundamentais para o sistema defensivo do Brasil. Marquinhos e Gabriel Magalhães seguem envolvidos na final da Liga dos Campeões e só se apresentarão ao grupo após a decisão deste sábado (30/5).

Apesar da ausência temporária da dupla, o desempenho dos dois defensores na temporada europeia já alimenta um debate entre torcedores e analistas. Afinal, oo Brasil tem uma das melhores zagas da Copa do Mundo?

Para o jornalista Cahê Mota, especialista em Seleção Brasileira do “ge”, a resposta é positiva. Embora evite apontar uma dupla como a melhor do torneio, ele coloca Marquinhos e Gabriel Magalhães entre os principais nomes da posição.

“Tem algumas zagas muito boas por aí. Eu particularmente gosto muito ali de Rúben Dias e Gonçalo Inácio. Acho a zaga de Portugal muito boa, mas sem dúvidas está entre as principais zagas da Copa do Mundo. Dois finalistas de Champions, Magalhães protagonista, um zagueiro protagonista no título do Arsenal. Não vou dizer que é a melhor, mas está ali brigando para ser. Vai muito do gosto pessoal de cada um. Eu, como disse, acho que Portugal está bem aí nessa disputa, eu gosto bastante, mas sem dúvidas está no top 3, top 2 ali da posição.”

Dupla do Brasil e quem mais?

Além da dupla brasileira e dos portugueses, Cahê também destacou a força da defesa francesa, formada por William Saliba e Dayot Upamecano.

“Gosto também de Saliba e Upamecano. O Upamecano é um cara que teve um ciclo aí de algumas atuações que, alguns períodos questionáveis. Acho o Saliba muito bom. Eu particularmente, a minha última memória grande do Upamecano que ele fez na Copa foi um absurdo, faz bastante tempo, mas eu acho ele muito bom. Mas se fosse colocar um top 3, vamos botar essas três aí, Saliba e Upamecano, Rúben Dias e Gonçalo Inácio e Marquinhos e Magalhães.”

Curiosamente, os dois vão se enfrentar na final da Uefa Champions League, já que Gabriel Magalhães defende o Arsenal, enquanto Marquinhos atua pelo PSG.

Por conta do compromisso na final continental, os dois não estarão à disposição para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31/5), no Maracanã. A tendência é que ambos se juntem à delegação já nos Estados Unidos, onde o Brasil concluirá sua preparação para a Copa do Mundo.

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