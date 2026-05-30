Botafogo pode encerrar marca negativa neste sábado (30). Saiba qual!

Reza a lenda que a melhor defesa é sempre o ataque. No entanto, se o chavão funcionasse, o Botafogo de 2026 contaria com uma retaguarda exemplar nesta edição do Campeonato Brasileiro. Por consequência, ainda brigaria nas cabeças da competição. Neste sábado (30), às 17h30 (horário de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela rodada 18, o Glorioso tem a chance de encerrar uma marca extremamente incômoda e deixar uma boa impressão antes do recesso de mais de um mês em razão da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Botafogo, aliás, já deu um passo tímido contra esta façanha negativa. Afinal, evitou, literalmente, a bipolaridade ao deixar a lanterna Chapecoense “ultrapassá-lo” como a pior defesa do Brasileirão. São 29 gols sofridos em 16 jornadas. Ou seja, uma média de 1,8 por embate. Os catarinenses têm 30. No entanto, pesa ainda o fato de o time alvinegro, sob a condução do técnico Franclim Carvalho, ainda não conseguir sair de campo com a baliza zero. O adversário, assim, sempre balançou as redes do Mais Tradicional.

Fecha a casa, Franclim!

Com o treinador de Miranda do Corvo (POR), são sete partidas consecutivas sendo vazado no Brasileirão (Coritiba, Chapecoense, Internacional, Remo, Mineiro, Corinthians e São Paulo). Na soma total, desde o início do BR-26, com Martín Anselmi e Rodrigo Bellão, são 15 partidas em sequência! Alguns gols, aliás, com falhas clamorosas de um sistema defensivo que contou com nomes respeitáveis, como Barboza, Ferreresi, Telles e Marçal, mas com três goleiros que ainda não se firmaram. O único jogo que a retaguarda passou incólume foi no 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na primeira rodada, no fim de janeiro, no Estádio Nilton Santos.

“É continuar dando sequência ao que realizamos na Copa Sul-Americana. Temos um grupo qualificado para ir à casa do Bahia, obter um grande resultado e descansar. Já demonstramos inúmeras vezes a força dos atletas, sejam as Joias do Bairro ou outros veteranos”, disse o lateral-esquerdo Telles, um dos pilares da defesa preto e branca.

Por outro lado, Franclim mantém o Botafogo como o melhor ataque do Brasileirão, mesmo com a equipe no meio da tabela. São 30 gols marcados. Neste recorte de sete jogos do português, o Glorioso sempre balançou a roseira dos rivais. Falta, portanto, um pouco mais de equilíbrio para o Fogão, enfim, deslanchar no Nacional.

Este Botafogo de contrastes é o décimo colocado do Brasileiro, com 22 pontos, com um cotejo a menos. Na Sula, a equipe fechou a fase de grupos a melhor campanha e disparado na liderança da chave. Contudo, na Copa do Brasil, caiu precocemente para a Chapecoense logo na terceira fase.

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