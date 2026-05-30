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Ancelotti confirma que Neymar não será cortado da Copa do Mundo

Ancelotti confirma que Neymar não será cortado da Copa do Mundo
Ancelotti confirma que Neymar não será cortado da Copa do Mundo -

Faltando pouco menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo, a maior dúvida na Seleção Brasileira segue sendo Neymar. Afinal, o atacante segue em recuperação de uma lesão na panturiilha e deve perder o início do Mundial. Contudo, em coletiva neste sábado (30/5), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 seguirá com o elenco.

O italiano afirmou que o jogador está focado na recuperação, acabou sendo convocado por mérito e que estará com o elenco durante o Mundial.

“Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um pequeno edema. E deixamos o Santos manejar o assunto até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão deveria ser convocado. No dia 27, a CBF toma responsabilidade pelo problema do Neymar. Pensamos que ele vai ser recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele vai ser recuperar rápido. Ele vai estar conosco até o dia que vai se recuperar e vai estar disponível. Pensamos que ele poderá estar recuperado para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se não puder se recuperar para o primeiro, vai se recuperar para o segundo jogo.”, disse Ancelotti.

Contudo, sem Neymar, o Brasil encara o Panamá neste domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. Aliás, o jogo marca a despedida do Brasil do seu torcedor, antes de ir para a Copa do Mundo.

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