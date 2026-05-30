Ancelotti confirma que Neymar não será cortado da Copa do Mundo

Faltando pouco menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo, a maior dúvida na Seleção Brasileira segue sendo Neymar. Afinal, o atacante segue em recuperação de uma lesão na panturiilha e deve perder o início do Mundial. Contudo, em coletiva neste sábado (30/5), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 seguirá com o elenco.

O italiano afirmou que o jogador está focado na recuperação, acabou sendo convocado por mérito e que estará com o elenco durante o Mundial.

“Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um pequeno edema. E deixamos o Santos manejar o assunto até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão deveria ser convocado. No dia 27, a CBF toma responsabilidade pelo problema do Neymar. Pensamos que ele vai ser recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele vai ser recuperar rápido. Ele vai estar conosco até o dia que vai se recuperar e vai estar disponível. Pensamos que ele poderá estar recuperado para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se não puder se recuperar para o primeiro, vai se recuperar para o segundo jogo.”, disse Ancelotti.

Contudo, sem Neymar, o Brasil encara o Panamá neste domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. Aliás, o jogo marca a despedida do Brasil do seu torcedor, antes de ir para a Copa do Mundo.

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