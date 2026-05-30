Tiago Volpi reencontra o Internacional e mira colocar Bragantino no G4

Um dos principais nomes do Bragantino na temporada, Tiago Volpi terá um reencontro especial neste domingo (31), às 11h, quando a equipe paulista recebe o Internacional pela 18ª rodada do Brasileirão. Vivendo grande fase no Massa Bruta, o goleiro encara justamente o clube que marcou o início de sua trajetória no futebol profissional.

A partida pode aproximar o Bragantino da ponta da tabela. Atualmente na quinta colocação, a equipe está apenas um ponto atrás dos quatro primeiros colocados. Além disso, o confronto será o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo, fator que aumenta ainda mais a importância do resultado.

LEIA MAIS: Bragantino x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Volpi lidera jovem elenco do Bragantino

Contratado para a temporada de 2026, Volpi rapidamente assumiu papel de liderança dentro do elenco mais jovem da Série A. Aos 35 anos, o goleiro se transformou em uma referência técnica e também de experiência para o grupo comandado por Vagner Mancini.

Os números por si só explicam o bom momento. Titular nas últimas rodadas, o camisa 18 soma quatro jogos sem sofrer gols em apenas 10 partidas disputadas no Brasileirão. Enquanto isso, sua regularidade vem sendo fundamental para a campanha consistente do clube paulista.

De acordo com informações da plataforma Sofascore, Volpi é o único goleiro entre os dez jogadores com melhor nota média da competição. Na vitória sobre o Vasco, por exemplo, recebeu nota 8,4, uma das maiores de toda a rodada. Além disso, lidera estatísticas importantes da posição, como passes certos e passes decisivos.

Reencontro traz lembranças marcantes

O duelo diante do Internacional também carrega valor emocional para o ex-goleiro gremista. Foi justamente contra o Colorado que Volpi estreou como profissional em 2010, quando defendia o São José-RS. Naquela ocasião, conquistou sua primeira vitória na carreira.

Mais tarde, o arqueiro vestiu a camisa do Tricolor Gaúcho em 2025 e acumulou bons resultados diante do rival. Houve um empate na Arena e uma vitória no Beira-Rio, retrospecto que aumenta ainda mais a expectativa para o reencontro deste domingo.

Em entrevista, Volpi destacou o significado da partida, mas ressaltou que o principal objetivo é manter o Bragantino na luta pelas primeiras posições. O goleiro acredita que a equipe vem evoluindo nas últimas rodadas e chega fortalecida para buscar mais um resultado positivo diante da torcida.

“Enfrentar o Inter é sempre diferente. Foi o primeiro clube que enfrentei como profissional, aos 19 anos, então é um jogo que traz lembranças importantes para mim. Depois do Grêmio, claro que também pesou muito”, avaliou Volpi.

Com confiança em alta e desempenho cada vez mais consistente, o experiente arqueiro quer encerrar a primeira parte da temporada colocando o Massa Bruta ainda mais próximo da zona de classificação para a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.