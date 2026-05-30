Escócia goleia Curaçao, mas acende o sinal vermelho

Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo, goleou Curaçao por 4 a 1 na manhã deste sábado (30/5), em amistoso preparatório para o Mundial. O confronto contra uma seleção que também estreia na competição (integra o Grupo E) foi em sua casa, no Hampden Park, em Glasgow. Mas o placar foi um pouco enganoso. A Escócia foi muito mal no primeiro tempo e saiu atrás, com um gol de Chong. Só começou a entrar na partida quando os caribenhos tiveram um jogador expulso (Leocádia) aos 38 minutos, ainda na etapa inicial. Com um a mais e após uma substituição, tirando um meio-campista e colocando um atacante, os escoceses empataram com Curtis (justamente o reserva). No segundo tempo, Shankland (duas vezes) e Christie, de pênalti, fecharam o placar.

Os escoceses estão no grupo do Brasil e serão os rivais dos Canarinhos na terceira rodada do Grupo C, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium. Os escoceses jogarão ainda com o Haiti (dia 13) e Marrocos (dia 19). Curaçao, por sua vez, está no Grupo E. Estreia contra a Alemanha (dia 24/6), depois joga contra Equador (20) e, enfim, encerra sua participação na fase de grupos contra a Costa do Marfim em 25/6.

Como a Escócia goleou Curaçao

Curaçao parecia administrar bem a vantagem. Mas, aos 40 minutos, veio o lance que passou a definir o jogo. O atacante Locadia entrou com violência em Hickey e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o técnico Steve Clarke, aos 42 minutos, tirou Gilmour, um dos astros do meio-campo, e colocou o atacante Curtis. E foi justamente ele quem mudou o jogo. A Escócia enfim mostrou alguma reação e, aos 44 minutos, conseguiu o empate com um chute de Curtis da entrada da área.

No segundo tempo, com um jogador a mais, a Escócia enfim fez o que se esperava dela. Aos cinco minutos, Shankland recebeu cruzamento da direita e bateu de primeira. A bola ainda tocou na trave esquerda antes de entrar. Pouco depois, aos 18 minutos, Shankland concluiu uma rara boa jogada coletiva. Recebendo um passe de Christie pela direita, dentro da área, dominou e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Room.

A Escócia seguiu tranquila até o fim, embora sofresse alguns contra-ataques. E ampliou em cobrança de pênalti de Christie, aos 36 minutos.

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