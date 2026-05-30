Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti definiu neste sábado (30/5) um dos principais temas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Em sua primeira entrevista coletiva durante o período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador confirmou que Marquinhos será o capitão do Brasil no Mundial.

“O capitão segue sendo o Marquinhos”, disse Ancelotti, curto e rápido.

A escolha mantém o zagueiro como uma das referências da Seleção dentro e fora de campo. Aos 32 anos, o defensor do PSG disputará sua terceira Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, ficou como opção no banco de reservas. Já em 2022, no Catar, formou a dupla titular de zaga ao lado de Thiago Silva.

Marquinhos, porém, ainda não iniciou os trabalhos com a Seleção. Afinal, o defensor está concentrado para a final da Champions League, que acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), entre PSG e Arsenal. Aliás, do outro lado estarão Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, também convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo.

Contudo, ao ser questionado sobre a decisão europeia e sobre a expectativa para receber os jogadores na Granja Comary, o treinador preferiu não demonstrar torcida por nenhum dos lados. Em vez disso, destacou a importância de que todos terminem a partida em plenas condições físicas.

“Muito difícil falar com eles. Não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte ao Marquinhos ou aos dois Gabriel. Vamos assistir ao jogo. O mais importante é que terminem o jogo bem. A final é sempre difícil de ter favorito. Vai ser uma final com entretenimento, são duas equipes que mereceram o feito”, completou o italiano.

Seleção Brasileira faz amistoso antes da Copa

Enquanto aguarda a chegada dos finalistas da Champions, Ancelotti segue ajustando a equipe para os últimos compromissos antes do Mundial. Neste domingo (31/5), o Brasil encara o Panamá, às 18h30, no Maracanã, em amistoso que marca a despedida da Seleção do torcedor.

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