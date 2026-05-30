Ancelotti divulga escalação do Brasil para amistoso contra o Panamá

O técnico Carlo Ancelotti confirmou na manhã deste sábado (30/5), a escalação da Seleção Brasileira para o duelo contra o Panamá. O amistoso acontece neste domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã, em partida que marca a despedida do Brasil do seu torcedor rumo à Copa do Mundo.
A escalação inicial tem: Alisson, Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Vini Jr, Luiz Henrique e Matheus Cunha. A expectativa é que esta seja a base da Seleção na Copa, apenas com mudanças na zaga após o elenco estar completo.
“Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, disse Ancelotti.
Aliás, o treinador deve fazer mudanças importantes no segundo tempo. Afinal, ambas as equipes concordaram em fazer 11 substituições durante a partida. Assim, Ancelotti deve promover alterações em todos os setores durante o embate.
Vale lembrar que o Brasil tem quatro desfalques certos para essa partida. Além de Neymar, machucado, a Seleção não conta com os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli, todos envolvidos na final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain, neste sábado.
Na segunda-feira (01/6), a Seleção Brasileira viaja para os Estados Unidos e dia 6 disputa um amistoso contra o Egito, em Cleveland. Já no dia 13, o Brasil estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos.
