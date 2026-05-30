Grêmio pode ter férias encurtadas por mudança da CBF

A pausa para a Copa do Mundo pode durar menos do que o planejado para o Grêmio. A CBF estuda antecipar o retorno do Campeonato Brasileiro e já iniciou conversas preliminares com os clubes sobre uma possível alteração no calendário da competição.

De acordo com o colunista Saimon Bianchini da GZH, a definição deve acontecer nos primeiros dias de junho. Enquanto isso, dirigentes e departamentos de futebol acompanham de perto os debates, uma vez que uma eventual mudança afetaria diretamente o planejamento da agenda durante a pausa e da sequência da temporada.

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CBF busca solução para evitar maratona

Pelo cronograma atual, o Brasileirão retomaria em 22 de julho, apenas três dias após a final da Copa do Mundo. No entanto, o cenário começou a passar por reavaliações devido ao grande número de clubes envolvidos nos playoffs da Copa Sul-Americana.

A proposta analisada pela CBF prevê a antecipação de partidas para o período entre os dias 16 e 19 de julho. Dessa forma, haveria um alívio no calendário das equipes que disputarão simultaneamente competições nacionais e internacionais.

Entre os clubes diretamente impactados pela possível mudança estão Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco. Todos terão compromissos pelos playoffs da Sul-Americana e, consequentemente, enfrentariam uma sequência intensa de partidas logo após o retorno das atividades.

Tricolor monitora impacto no planejamento

Do lado gremista, a alteração poderia atingir o confronto diante do Mirassol, válido pela 19ª rodada. Nesse sentido, a comissão técnica liderada pelo técnico Luís Castro acompanha atentamente as movimentações para ajustar a programação de treinos e preparação física.

Outro ponto que pesa na discussão envolve os atletas convocados para a Copa do Mundo da América do Norte. Existe receio entre alguns clubes de que jogadores que chegarem às fases finais do torneio tenham pouco tempo de recuperação antes da retomada das competições nacionais.

Atualmente, cinco atletas que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. Entre eles estão Weverton, Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Neymar, nomes que podem permanecer em atividade até os últimos dias do Mundial.

Embora a justificativa da entidade seja o equilíbrio do calendário, ainda não há consenso entre os participantes da Série A. Alguns dirigentes defendem a antecipação para reduzir o acúmulo de jogos, enquanto outros demonstram preocupação com logística, preparação física e período de férias dos jogadores.

A expectativa é que uma posição oficial seja anunciada já na próxima semana. Até lá, o Grêmio segue organizando sua programação para o segundo semestre, que terá desafios importantes no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

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