Sinisterra permanece no Cruzeiro e assina contrato até 2028

O Cruzeiro anunciou neste sábado (30) a permanência definitiva de Luis Sinisterra. O atacante colombiano, que estava emprestado pelo Bournemouth, da Inglaterra, teve sua compra confirmada pela SAF do clube e assinou contrato até o fim de 2028. A oficialização encerra qualquer dúvida sobre o futuro do jogador, que vinha sendo assunto frequente nos bastidores da Toca da Raposa.

A obrigação de compra já estava prevista em contrato mediante o cumprimento de metas esportivas, que foram alcançadas. Depois de enfrentar um período marcado por lesões musculares, Sinisterra conseguiu recuperar espaço no elenco e, além disso, participou de momentos importantes nas últimas partidas do Cabuloso.

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Momento positivo fortaleceu permanência na Toca

O crescimento dentro de campo foi determinante para a concretização do negócio. Nos dois compromissos mais recentes do Cruzeiro, Sinisterra começou entre os titulares e marcou gols diante de Chapecoense e Barcelona-EQU. O bom desempenho ocorreu justamente em um momento decisivo da temporada, enquanto a Raposa brigava por objetivos importantes em diferentes competições.

O colombiano soma dois gols em dez partidas na temporada. Após a goleada sobre o Barcelona-EQU pela Libertadores, Sinisterra destacou sua evolução física e garantiu estar preparado para suportar uma sequência maior de jogos. O atacante, desse modo, afirmou que vinha trabalhando para recuperar a melhor condição e ressaltou, por fim, que está apto para atuar durante os 90 minutos quando necessário.

“Fazia muito tempo que não jogava dois jogos seguidos como titular. Seguir trabalhando dessa maneira para estar disponível para o jogo de domingo. E logo depois, na volta da Copa do Mundo, estar pronto. Estou bem, graças a Deus, trabalhando durante a semana. Se o treinador precisar de mim, jogarei. Mas estou pronto para jogar 90 minutos, o que precisar”, declarou o jogador.