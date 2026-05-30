Liverpool demite Arne Slot após temporada abaixo das expectativas

O Liverpool anunciou neste sábado (30) a saída de Arne Slot após uma temporada decepcionante e marcada por turbulências dentro e fora de campo. A decisão encerra uma trajetória que começou de forma promissora, mas terminou com a equipe longe das expectativas da diretoria e da torcida.

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Contratado para substituir Jurgen Klopp, o treinador holandês teve um início impressionante ao conquistar a Premier League logo em sua primeira temporada no comando dos Reds. No entanto, o cenário mudou drasticamente em 2025/26. O Liverpool perdeu rendimento, deixou de brigar pelas primeiras posições e encerrou o campeonato apenas na quinta colocação, ficando fora do grupo dos quatro melhores.

Além dos resultados abaixo do esperado, a equipe apresentou dificuldades em manter o padrão de jogo que havia garantido o título inglês. O time passou a sofrer defensivamente, perdeu intensidade e deixou de exibir o futebol dominante que marcou sua campanha anterior.

Os problemas não ficaram restritos ao gramado. Durante a temporada, Slot também precisou lidar com situações delicadas no elenco, incluindo a gestão da possível saída de Mohamed Salah e insatisfações públicas de alguns jogadores, como Dominik Szoboszlai, que chegou a atuar improvisado em diferentes funções.

Diante desse cenário, a direção do clube entendeu que era o momento de iniciar um novo ciclo. O grupo proprietário do Liverpool, liderado por John W. Henry, optou por promover uma mudança no comando técnico antes da abertura da próxima janela de transferências.

Liverpool já tem um alvo definido para substituir Arne Slot

Com a vaga aberta, o principal nome cotado para assumir a equipe é o espanhol Andoni Iraola. Aos 43 anos, o treinador ganhou destaque pelo trabalho realizado no Bournemouth, clube que conduziu a uma campanha histórica e à classificação para a Liga Europa.

Iraola é visto como um dos técnicos mais modernos do futebol inglês atual. Seu estilo de jogo, baseado em pressão alta, intensidade sem a bola e transições rápidas, agrada aos dirigentes do Liverpool, que enxergam no espanhol o perfil ideal para recolocar a equipe entre as protagonistas do futebol inglês.

Apesar do interesse de outros grandes clubes europeus, como Milan e Bayer Leverkusen, a possibilidade de permanecer na Premier League pode favorecer o Liverpool nas negociações. A expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias para que o clube possa acelerar o planejamento da próxima temporada e dar início a uma nova fase em Anfield.

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