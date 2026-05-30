Ceará x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará e Operário-PR se enfrentam neste domingo (31/5), às 16h, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Os alvinegros procuram não desgarrar do G6 da Segundona. O Vozão ocupa a 11ª colocação e somando 13 pontos, enquanto o Fantasma está com mesmo número de pontos na 13ª posição (saldo: 0 a -3).

Onde assistir

A partida entre Ceará e Operário-PR, pela 11ª rodada da Série B, portanto, terá a transmissão da Disney +, ESPN, SportyNet e X Sports.

Como chega o Ceará

O Vozão tenta se recuperar das derrotas recentes na Série B. Nos últimos cinco jogos, o time venceu apenas uma partida, além de um empate e três derrotas. Jogando em casa, a equipe comandada por Mozart busca aproveitar o apoio da torcida para voltar a subir na classificação.

Além disso, o Ceará tem uma lista de desfalques. Ao todo, a equipe terá sete baixas: Vina e Pedro Henrique foram afastados enquanto negociam suas saídas do clube. O lateral-esquerdo Sanchez, afinal, cumpre suspensão automática após o cartão vermelho contra o Tigre do Vale; além deles, Alex Silva, Ronald, Zanocelo e Lucca seguem vetados pelo departamento médico. A boa notícia para o Alvinegro, assim, é o retorno do goleiro Richard.

Como chega o Operário-PR

Do outro lado, o Operário-PR chega pressionado após três jogos sem vencer. Nesse período, o Fantasma empatou uma vez e sofreu duas goleadas: 6 a 2 para o Náutico e 3 a 0 diante do CRB. O clube paranaense tenta reencontrar equilíbrio defensivo para voltar a pontuar na competição.

Diferente do rival, o Operário-PR ganha reforços para montar a equipe. Após cumprirem suspensão na última rodada, o meia Boschilia e o atacante Berto voltam a ficar à disposição e devem recuperar suas vagas no time titular. Com o retorno da dupla, Gabriel Feliciano e Neto Paraíba tendem a perder espaço entre os 11 iniciais do Fantasma. Entretanto, o técnico segue sem contar com Brenno, Mingoti e Zuluaga, que continuam no departamento médico e estão fora do duelo contra o Ceará.

CEARÁ x OPERÁRIO-PR

11ª rodada da Série B do Brasileiro

Data-Hora: 31/5/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos (Enzo), Luizão, Éder e Fernando; Dieguinho, Júlio César e João Gabriel; Melk, Gustavo Prado (Wendel Silva) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

OPERÁRIO-PR: Vágner; Doka, Miranda, Cuenú e Moraes Júnior; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Pablo e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos de SC)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

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