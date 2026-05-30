Palmeiras x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e garantido nas oitavas da Libertadores, o Palmeiras volta a campo neste domingo (31). A equipe paulista enfrenta a Chapecoense às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, esta é a última rodada da competição antes da pausa do calendário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo 2026

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira somam 38 pontos, sete à frente do Flamengo, na liderança da competição. Do lado oposto, está o time catarinense, lanterna, com apenas 9.

Onde assistir

O confronto deste domingo (31) terá a transmissão dos canais Premiere e do Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Palmeiras

Após a goleada sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira terá que fazer mudanças na equipe paulista. Afinal, Benedetti iniciou transição física e se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Já Bruno Fuchs está mais perto de um retorno aos gramados, visto que treinou com o grupo sem restrições nesta sexta-feira (29).

O Alviverde terá diversos desfalques, já que, além dos convocados, Andreas Pereira, Giay e Carlos Miguel estão suspensos. Vitor Roque segue recuperação no Núcleo de Saúde e Performance.

Além disso, o clube paulista já liberou Emiliano Martínez, Flaco López, Giay, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa para se apresentarem às suas respectivas seleções.

Como chega a Chapecoense

Com 9 pontos em 16 partidas, somando uma vitória, seis empates e nove derrotas, o time catarinense vive situação complicada no campeonato. A tendência é fechar o primeiro turno na lanterna, com uma grande diferença para o primeiro fora do Z4.

Nesse sentido, para o duelo deste domingo (31), o volante Camilo retorna após cumprir suspensão na última rodada, enquanto o lateral Eduardo Doma está fora pelo terceiro amarelo.

Por fim, o clube avançou pela contratação do treinador Rafael Lacerda, de 41 anos. O Verdão do Oeste tenta concretizar a contratação até o final de semana para ter um novo comandante na pausa do calendário pra a Copa do Mundo. Ainda sem um novo treinador, o time segue sob o comando de Celso Rodrigues, auxiliar da comissão permanente do clube.

PALMEIRAS x CHAPECOENSE

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e horário: 31/05/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nubank Arena, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Khellven, Bruno Fuchs (Koné), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Allan; Belé e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

CHAPECOENSE: Rafael Santos, Marcos Vinícius, João Paulo, Vinícius e Walter Clar; João Vítor, Camilo e Giovanni Augusto; Rubens, Neto Pessoa e Garcez. Técnico: Celso Rodrigues

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

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