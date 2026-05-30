Vasco x Atlético-MG: Onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Atlético-MG neste domingo (31) prometem incendiar São Januário, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro . Diante disso, a partida ganha contornos de decisão para ambas as equipes, que buscam desesperadamente os três pontos antes da longa pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo.
Onde assistir
A partida será transmitida na Amazon Prime Vídeo.
Como chega o Vasco
Em primeiro lugar, o time carioca entra em campo sob intensa pressão da torcida devido à proximidade com a zona de rebaixamento. Além do mais, a comissão técnica precisa superar a ausência do atacante Andrés Gómez, que está na seleção colombiana.
Como se não bastasse esse desfalque, o técnico Renato Gaúcho corre contra o tempo para recuperar a confiança do elenco após uma sequência de oscilações. Em contrapartida, há uma boa notícia: o lateral Paulo Henrique pode retornar ao time.
Como chega o Atlético-MG
Do mesmo modo, o Atlético-MG também chega ao Rio de Janeiro pressionado a reverter o tropeço da última rodada. Acontece que, para piorar o cenário, Ruan Tressoldi está suspenso e não joga. Além disso, o técnico Eduardo Domínguez precisa superar uma longa lista de desfalques por lesão e suspensão.
Por fim, o comandante ainda sofre com as convocações internacionais, perdendo os equatorianos Preciado, Alan Franco e Alan Minda, bem como o paraguaio Alonso.
VASCO x ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro- 18ª rodada
Data e horário: 31/05/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro
VASCO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Renato Gaúcho.
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco, Lodi; Tomás Pérez (Alexsander), Maycon, Bernard; Victor Hugo, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
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