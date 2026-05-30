Torcedores cercam Granja Comary em último treino da Seleção antes da Copa

A Seleção Brasileira realizou seu último treino na Granja Comary neste sábado (30/5) e finalizou sua preparação para o embate contra o Panamá. O confronto acontece neste domingo (31/5), no Maracanã. Contudo, por ser o último dia em Teresópolis, os torcedores lotaram os arredores do CT para conseguir ver de perto algum jogador.

A parte da frente da Granja Comary ficou abarrotada de adeptos que buscavam uma oportunidade de ver os atletas do Brasil. Mesmo com os dizeres de “Treino fechado”, os torcedores esperaram por horas a oportunidade de acompanhar a atividade da Canarinho.

Já dentro do condomínio Comary, que fica dentro da Granja, alguns moradores também se esforçaram bastante para tentar ver um jogador de perto. Alguns esperavam o portão do estacionamento abrir, já outros subiam em algum ponto alto de suas residências para enxergar algo. E teve até uns mais corajosos que subiram em árvores para acompanhar o treino.

Contudo, os únicos que conseguiram acompanhar o treino realmente foram os familiares dos atletas, que estiveram junto com a imprensa durante o período aberto.

Na segunda-feira (01/6), a Seleção Brasileira viaja para os Estados Unidos e dia 6 disputa um amistoso contra o Egito, em Cleveland. por fim, no dia 13, o Brasil estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.