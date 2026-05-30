Bahia x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Botafogo visita o Bahia, neste sábado (30/5), às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, última antes da pausa para Copa do Mundo. O Glorioso busca subir na tabela e tentar a começar pensar no G5, enquanto o Tricolor vive uma queda livre e busca retomar oa caminho das vitórias em momento importante na temporada.

Assim, o time da Voz começa a projetar os detalhes do embate a partir das 16h (de Brasília). Quem comanda o pré-jogo e também narra o confronto é Diego Mazur, imprimindo ritmo e emoção a cada jogada.