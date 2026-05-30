The Killers comanda show de abertura da final da Champions

Antes da bola rolar para a final da Champions entre PSG e Arsenal, neste sábado (30), a banda The Killers ficou responsável por animar o público na Puskás Arena, em Budapeste. Mantendo uma tradição recente da Uefa de apostar em artistas norte-americanos para o show de abertura, o grupo levou um pouco da atmosfera de Las Vegas para o palco montado no estádio.

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Com Brandon Flowers à frente dos vocais, a banda apareceu com figurinos elegantes e uma produção inspirada no visual extravagante da famosa cidade dos cassinos. Contudo, o guitarrista Dave Keuning foi a exceção ao traje mais formal. Durante cerca de dez minutos, o grupo apresentou uma sequência de seus maiores sucessos.

Além disso, a ligação dos The Killers com Las Vegas sempre foi uma das marcas da banda. Dessa maneira, diversos trabalhos fazem referência à cidade onde o grupo foi formado, incluindo o álbum “Imploding the Mirage”, inspirado em um dos hotéis mais famosos da região.

No repertório da apresentação estiveram trechos de músicas como “When You Were Young”, “Human”, “All These Things That I’ve Done” e “Mr. Brightside”. Por fim, mesmo sem executar as canções completas, a banda conseguiu empolgar o público presente, especialmente os torcedores do Arsenal.

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