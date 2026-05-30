Corinthians vence o Palmeiras, e despacha atual campeão da Copa do Brasil Feminina

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (30), pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Em um clássico marcado pelo equilíbrio e por forte disputa defensiva durante grande parte dos 90 minutos, Gabi Zanotti marcou o único gol da partida e garantiu a classificação das Brabas para as oitavas de final. Dessa forma, o Timão eliminou o atual campeão da competição e manteve vivo o sonho do bicampeonato.

Além da vaga na próxima fase, o resultado tem peso simbólico para o Corinthians. A equipe encerra uma sequência negativa diante do rival e volta a vencer um Dérbi após dois tropeços consecutivos, um pela Supercopa do Brasil e outro pelo Brasileirão Feminino. Assim, o triunfo reforça a confiança do elenco para a sequência da temporada. Enquanto isso, o Palmeiras se despede precocemente do torneio que conquistou na última edição.

Primeiro Tempo

A etapa inicial do Dérbi foi marcada por muita troca de passes e qualidade técnica na construção das jogadas, no entanto quem realmente se destacou foram os sistemas defensivos das duas equipes, que conseguiram neutralizar as principais investidas ofensivas.

As oportunidades claras de gol foram raras ao longo dos 45 minutos. Cada lado criou uma boa chance, porém sem conseguir transformar o volume de jogo em vantagem no placar. O clássico seguiu disputado em todos os setores do campo, com forte marcação e poucas brechas para as atacantes. Apesar do clima esquentar nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado.

Segundo Tempo

O segundo tempo começou com o Palmeiras adotando uma postura mais agressiva. Logo aos 6′, Raíssa aproveitou espaço na entrada da área e arriscou uma finalização perigosa. No entanto, a bola explodiu no travessão e assustou a goleira Nicole, no que foi a melhor oportunidade do Verdão em toda a partida. O Corinthians respondeu pouco depois e passou a equilibrar novamente as ações. Por volta dos 9′, Fe Palermo precisou trabalhar diante da pressão ofensiva do Timão, que tentavam encontrar espaços na defesa palmeirense.

Apesar da intensidade dos dois lados, o clássico seguiu marcado pela dificuldade das atacantes em transformar as chegadas em chances claras de gol. Com a disputa por pênaltis parecendo encaminhado, o Corinthians encontrou o lance decisivo da partida. Aos 42′, Jaqueline recebeu pela esquerda e logo depois cruzou rasteiro para a área. Gabi Zanotti se antecipou à marcação, deu um carrinho na disputa com a última zagueira e conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes, dessa forma marcando o primeiro e único gol do confronto.

Próximos compromissos

Com a classificação garantida, o Corinthians agora aguarda a definição do próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que será conhecido por meio de um novo sorteio organizado pela CBF. Enquanto pega o São Paulo em casa, pela 4ª rodada do Paulistão Feminino no dia 17 de julho.

Já o Palmeiras, por outro lado, volta suas atenções para o Paulistão Feminino. A equipe alviverde terá um novo clássico pela frente, também no dia 17 de julho, quando recebe o São Paulo em casa pela quarta rodada da competição. O duelo, nesse sentido, marca a retomada dos compromissos oficiais das Palestrinas após a eliminação no torneio nacional.

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