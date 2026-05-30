Santos x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

A partir das 20h (de Brasília), Santos e Vitória se enfrentam no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). O embate coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela. O Peixe ocupa a 17ª colocação com 18 pontos e abre o Z4, precisando desesperadamente do triunfo para sair do vermelho. O Leão, por sua vez, aparece na 11ª posição com 22 pontos e tenta encostar no pelotão de cima.

O pré-jogo da Voz do Esporte começa às 18h30. O comando da cabine de narração é de Eduardo Rizzati, soltando a voz para agitar a noite do torcedor.