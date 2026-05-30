Jorge Jesus desembarca no Rio e acompanha jogo do Flamengo no Maracanã

Jorge Jesus voltou ao Rio de Janeiro neste sábado (30) para um período de férias e já aproveitou a visita para se reaproximar do Flamengo, clube do qual é ídolo. O português desembarcou pela manhã e, à tarde, marcou presença no Maracanã para assistir ao duelo contra o Coritiba. O jogo, aliás, é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será a primeira vez, aliás, que ele verá o time em campo no estádio desde sua saída em 2020, e a expectativa é de que receba homenagens e seja ovacionado pela Nação.

Além da presença no Maracanã, Jorge Jesus também deve visitar o Ninho do Urubu nos próximos dias. O reencontro com Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo, já está marcado: os dois terão um almoço no centro de treinamento, convite feito pelo próprio Jardim, que tratou de minimizar qualquer especulação sobre o futuro do compatriota no clube.

Entre 2019 e 2020, Jorge Jesus comandou o Flamengo em 58 partidas, conquistando 44 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas. Nesse período, ergueu cinco troféus. A saber, Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Assim, consolidou-se como um dos técnicos mais marcantes da história recente do clube.

Seu último trabalho foi no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe que conta com Cristiano Ronaldo. Agora, em clima de férias, o retorno ao Rio reacende memórias de uma era vitoriosa que ainda ecoa entre os torcedores.

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