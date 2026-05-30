Brasil x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira faz seu último amistoso antes de viajar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo neste domingo (31/5). O Brasil enfrenta o Panamá, às 18h30(de Brasília), no Maracanã. O embate é justamente uma despedida do torcedor antes de iniciar a busca do hexacampeonato mundial.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV a partir ds18h30 (de Brasília).
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira realizou quatro treinos na Granja Comary antes do amistoso, mas ainda não tem o elenco completo. Afinal, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli estão envolvidos na final da Uefa Champions League e vão desfalcar a Canarinho neste embate. Além disso, Neymar, grande estrela da companhia, ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha e pode perder até o início da Copa do Mundo. Contudo, o técnico Carlo Ancelotti deve já lançar a base que deve começar o Mundial já contra o Panamá.
Como chega o Panamá
A seleção panamenha, em contrapartida, disputou dois amistosos com a África do Sul, empatando por 1 a 1 e vencendo por 2 a 1. O futebol apresentado naquele jogo empolgou o comandante. Além disso, o Panamá ainda fará dois amistosos, um no dia 3 de junho diante da República Dominicana e outro no dia 6 contra a Bósnia. O time integra o Grupo L da Copa do Mundo e terá como rivais Gana, rival da estreia no dia 17, Croácia e Inglaterra.
BRASIL X PANAMÁ
Amistoso
Data e horário: 31/5/2026 (domingo), 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
BRASIL: Alisson, Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Luiz Henrique, Vini Jr e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
PANAMÁ: Orlando Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Fidel Escobar; Amir Murillo, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.
Árbitro: Daniel Schlager (ALE)
Assistentes: Sven Washitzki-Günther (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
VAR: Robert Schröder (ALE)
