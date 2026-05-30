Cruzeiro x Fluminense: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro se aproxima de um momento decisivo antes da pausa para a Copa do Mundo, e o duelo deste próximo domingo (31), às 20h30 (de Brasília), coloca Cruzeiro e Fluminense frente a frente no Mineirão em cenários completamente distintos na tabela. Enquanto os cariocas buscam a vice-liderança, os mineiros tentam consolidar uma reação no torneio após um início oscilante.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Record, da CazéTV e do Premiere.

Situação no Brasileirão

O Fluminense faz uma campanha sólida e ocupa a terceira colocação do campeonato com 30 pontos conquistados em 17 rodadas. Apesar de o time ostentar um aproveitamento expressivo de 59%, o elenco amargou um tropeço doloroso no último compromisso ao perder por 1 a 0 para o Mirassol, fora de casa.

Por outro lado, o Cruzeiro vive um momento de franca recuperação e saboreia a sua subida para a nona posição, somando 23 pontos na classificação geral. A equipe mineira ganhou fôlego novo após o triunfo por 2 a 1 sobre a Chapecoense, resultado que quebrou o jejum e fez o time saltar quatro posições de uma só vez.

Além disso, a Raposa ostenta uma invencibilidade de três partidas no Brasileirão, o que eleva a confiança do elenco diante do seu torcedor.

Como chega o Cruzeiro

Artur Jorge ganhou um reforço importante para escalar a equipe no próximo confronto, uma vez que o atacante equatoriano Keny Arroyo retorna de suspensão automática após desfalcar o time contra a Chapecoense. Em contrapartida, a comissão técnica ainda enfrenta dores de cabeça para montar o setor defensivo.

O lateral-esquerdo Kauã Prates continua o tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e dificilmente entra em campo. Além disso, o lateral-direito William também deve desfalcar o grupo, já que resolve problemas pessoais recentes e segue fora dos planos imediatos do treinador.

Como chega o Fluminense

O Tricolor enfrenta um cenário desafiador para o próximo duelo contra os mineiros, uma vez que acumula uma série de desfalques importantes. Diante desse cenário, o auxiliar Maxi Cuberas assume novamente o comando à beira do campo, já que o técnico Luis Zubeldía cumpre mais uma suspensão.

A dor de cabeça do treinador interino aumenta ao olharmos para o elenco, pois a indisciplina no jogo contra o Mirassol cobra o seu preço agora. Em virtude disso, o zagueiro Freytes e o volante Nonato desfalcam a equipe após receberem o terceiro cartão amarelo. Para piorar, Canobbio fecha a lista de baixas confirmadas, o que obriga a comissão técnica a remontar a estrutura tática do time titular.

CRUZEIRO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro- 18ª rodada do

Data e horário: 31/05/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Renê; Bernal, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.. Técnico: Maxi Cuberas.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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