Remo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite deste domingo (31), a bola rola para um confronto de extremos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (de Brasília), Remo e São Paulo se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

O embate marca o fechamento da maratona de maio para as duas equipes antes da paralisação da competição para a disputa da Copa do Mundo. Mandante do duelo, o Remo vive situação dramática, figurando na penúltima colocação na tabela e buscando somar pontos para respirar após a pausa. Do outro lado, o São Paulo tenta estancar uma queda livre na Série A: o time é o atual sétimo colocado com 25 pontos e almeja o triunfo para tentar reingressar no G4 do torneio. O histórico aponta um longo tabu, já que os dois clubes não se enfrentam em partidas oficiais há mais de 20 anos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil por meio do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Remo

O técnico Léo Condé terá que lidar com uma baixa importante logo no setor defensivo. O goleiro titular Marcelo Rangel sofreu uma lesão ligamentar na rodada passada contra o Athletico-PR e está fora, abrindo espaço para a entrada de Ivan na meta azulina. No setor ofensivo, o atacante Jajá cumpre suspensão automática e não joga. A principal dúvida gira em torno de Alef Manga, que se recupera de dores na clavícula e será reavaliado antes do apito inicial.

Apesar da derrota recente, o Leão vinha demonstrando capacidade de reação, acumulando cinco jogos de invencibilidade antes do último fim de semana. O time vai a campo apostando na experiência de Yago Pikachu e Vitor Bueno para municiar o ataque e surpreender os paulistas.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega pressionado por um jejum de quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, cenário minimizado apenas pelo triunfo sobre o Boston River no meio de semana. Para buscar a reabilitação em Belém, o técnico Dorival Júnior enfrenta uma extensa lista de desfalques. O atacante Luciano (suspenso e lesionado) e o lateral-esquerdo Wendell (suspenso) estão fora. No meio de campo, Bobadilla já se apresentou à Seleção Paraguaia. Na defesa, o zagueiro Sabino segue machucado.

Como alternativas, o treinador promove a entrada do jovem Osorio na zaga, além de contar com o retorno de Rafael Tolói, liberado pelo departamento médico. A formação tricolor deve ser agressiva, estruturada em um desenho bastante ofensivo com Ferreira, André Silva, Calleri e Artur na linha de frente.

REMO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e hora: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

REMO: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Yago Pikachu e Vitor Bueno; Alef Manga e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia e Danielzinho; Ferreira, André Silva, Calleri e Artur. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Onde assistir: Premiere

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