Flamengo apresenta camisa inspirada na Copa de 2026; confira imagens

O Flamengo apresentou neste sábado (30/5) uma novidade que já está chamando atenção: a nova camisa com inspiração na Copa do Mundo de 2026. O uniforme traz o amarelo como cor predominante, em referência direta à Seleção Brasileira. Além disso, detalhes em verde, azul e branco remetem à bandeira nacional.

Os jogadores, aliás, utilizaram a peça durante o aquecimento para o confronto contra o Coritiba, à tarde, no Maracanã. O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Batizada, portanto, de Camisa Flamengo Brasil, a criação une a identidade rubro-negra ao espírito da Seleção em ano de Mundial. O design busca transmitir a energia das arquibancadas e reforçar a conexão entre clube e país, em um momento em que o futebol brasileiro estará em evidência no cenário internacional.

O lançamento também tem caráter comercial: a camisa já está disponível na loja oficial do clube. O preço sugerido é de R$ 279 para o modelo adulto e R$ 249 para o infantil, valores que posicionam a peça como item de colecionador e lembrança especial para os torcedores.

Leia mais: Jorge Jesus chega ao Rio e vai ao Maracanã para jogo do Flamengo

Veja imagens da nova camisa do Flamengo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.