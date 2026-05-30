Com Samuel Lino em tarde de gala, Flamengo atropela o Coritiba

O Flamengo não tomou conhecimento do Coritiba, um dos times mais regulares do Brasileirão, e, mesmo com dez desfalques, fez valer sua qualidade técnica e elenco poderoso para vencer por 3 a 0, gols de Samuel Lino (dois) e Pedro. O placar foi magro, já que o Rubro-Negro criou muitas oportunidades, até mesmo quando não tinha vantagem numérica (Pedro Rocha foi expulso aos 24 do primeiro tempo). Lino teve um jogo muito destacado, atuando numa função diferente, mais centralizado, já que o time não contava com Arrascaeta e Paquetá (nas suas seleções) e Jorginho (machucado).

Assim, o Flamengo cumpriu o seu dever, vencendo e chegando aos 34 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras. O Coritiba, que começou fazendo dez minutos muito ativos no ataque, mas sentiu o gol e passou a atacar raramente, segue com 26 pontos, o que deve fazer o time paranaense perder a sexta posição ao fim da rodada.

Flamengo se impõe e larga na frente

O jogo começou preocupante para o Flamengo. Afinal, mesmo jogando no Maracanã, o Coritiba mostrou que queria ser um visitante indigesto e dominou no início.Foram três oportunidades perigosas antes dos dez minutos. Mas, aos 11, um erro na saída de bola dos paranaenses foi fatal. O goleiro Pedro Rangel saiu com a bola, mas a entregou para JP Chermont. O ex-Santos perdeu a disputa para Samuel Lino, que tocou para Pedro. Este, em um lance genial, de letra, devolveu para Samuel Lino, que chutou da entrada da área, no canto direito de Pedro Rangel. O Mengão fazia o gol em seu primeiro ataque de perigo.

Mas, apesar da animação da torcida do Flamengo e de o time começar a buscar o ataque, aos 18 minutos pintou um problema para o Rubro-Negro. Léo Ortiz sentiu a coxa direita e pediu para sair. Como Léo Pereira e Danilo estão com a Seleção, a opção de Leonardo Jardim foi lançar o garoto João Victor para fazer dupla com Vitão.

Mas a verdade é que o Coritiba sentiu muito o gole João Victor se saiu muito bem. O Coxa, parando de ser perigoso, deixou o Flamengo mandar em campo. Pedro (duas vezes), Lino e Luiz Araújo (este em grande defesa de Pedro Rangel) poderiam ter ampliado para o time carioca. Para completar, aos 35 minutos, Pedro Rocha entrou de sola em Vitão. Após ir ao VAR, o árbitro trocou o amarelo pelo vermelho. O Coxa passou a jogar com dez. E o Mengão continuou perdendo oportunidades com Vitão, Bruno Henrique e mais uma vez Luiz Araújo.

Pedro e Samuel Lino ampliam o placar

No segundo tempo, o Flamengo trocou muitos passes, buscando encontrar espaços e, nesse momento, Emerson Royal foi o principal alvo. Uma de suas jogadas, aos cinco minutos, terminou com um cruzamento para Pedro cabecear. Porém, Pedro Rangel fez a defesa mais difícil da partida. Mas, aos 14, Pedro não falhou: recebeu ótima assistência de Samuel Lino, se jogou na bola na pequena área e, com o goleiro batido, fez o segundo gol do Rubro-Negro.

Samuel Lino, em uma de suas melhores partidas pelo Flamengo, foi muito feliz aos 24 minutos. Recebeu de Ayrton Lucas pela esquerda, cortou para o meio e chutou. A bola bateu em Lavega e morreu na rede. Pouco depois, Lino saiu ovacionado (quem diria) para a entrada de Cebolinha. O placar não foi mais alterado. Mengo 3 a0.E agora mini-férias para o elenco Rubro-Negro até 19.6.

FLAMENGO 3×0 CORITIBA

Brasileirão 2026 – 18ª rodada

Data: 30/5/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 51.270

Público pagante: 48.644

Renda: R$ 3.457.350,00

Gols: Samuel Lino, 11’/1ºT (1-0); Pedro, 14’/2ºT (2-0); Samuel Lino,24’/2ºT (3-0)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor, 18’/1ºT), Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar (Saul, 28’/2ºT) e Luiz Araújo (Joshua, 39’/2ºT) ; Samuel Lino (Cebolinha, 28’/2ºT), Bruno Henrique e Pedro (Wallace Yan, 39’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna, Intervalo), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez (Wallisson, 42’/2ºT) , Thiago Santos (Vini Paulista,17’/2ºT) , Josué (Gustavo,18’/2ºT); Pedro Rocha, Lavega (Felipe Jonatan, 18’/2ºT) e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Diego Pombo López (BA)

Cartões amarelos: Pulgar, Evertton Araújo, Luiz Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Pedro Rocha, (CTB, 35’/1ºT )

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