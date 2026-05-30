CBF divulga numeração da Seleção Brasileira para a Copa

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu, neste sábado (30), a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, a lista também valerá para os amistosos contra Panamá e Egito. O Brasil enfrenta os panamenhos neste domingo (31). Depois, encara os egípcios no próximo sábado (6).
Neymar vestirá a camisa 10 durante o Mundial. Enquanto isso, Vinicius Júnior ficará com a 7, Raphinha usará a 11 e Matheus Cunha terá a 9. Além deles, Endrick vestirá a 19. No meio-campo, Casemiro, usará a camisa 5. Bruno Guimarães ficará com a 8, enquanto Lucas Paquetá vestirá a 20.
Entre os goleiros, Alisson usará a camisa 1. Por sua vez, Weverton ficará com a 12. Ederson, por outro lado, vestirá a 23. Na defesa, por fim, Wesley terá a 2, Gabriel Magalhães usará a 3 e Marquinhos ficará com a 4. Além disso, Alex Sandro vestirá a 6, Danilo terá a 13 e Bremer usará a 14.
Veja a numeração da Seleção Brasileira:
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vinicius Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar Jr.
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan
