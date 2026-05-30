Polícia investiga ex-mulher de Djalminha como líder de quadrilha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga Gabriela Knopf, ex-mulher de Djalminha, como suposta líder de uma organização criminosa que vende canetas emagrecedoras falsificadas. A informação é do Metrópoles. O comércio de remédios falsos é crime não apenas pela fraude, mas pela exposição dos clientes ao risco para a saúde. De acordo com reportagem do portal, os investigadores chegaram ao nome de Gabriela a partir da prisão de Cinthia Silva, na terça-feira (26). Assim, há a suspeita de que Gabriela seria a responsável pelos contatos entre fornecedores das canetas, médicos e pacientes, coordenando a quadrilha. Ela tem um filho com Djalminha, que atualmente é comentarista da Cazé TV.

Maquiadora de celebridades, Cinthia foi rainha de bateria das escolas de samba Unidos da Ponte e Inocentes de Belford Roxo. Ela foi presa em flagrante no Recreio dos Bandeirantes, na região sudoeste do Rio de Janeiro, com medicamentos armazenados em casa. E essa prisão, de acordo com o Metrópoles, levou a polícia na direção de Gabriela. A investigação que está em andamento aponta a venda de produtos ilegais até pela metade do preço dos verdadeiros.

Djalminha foi um dos mais habilidosos jogadores do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000. Embora não tenha conseguido muito sucesso com a camisa da Seleção Brasileira, se saiu muito bem no Flamengo, onde começou a carreira, e tornou-se ídolo no Palmeiras e no La Coruña, na Espanha.

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