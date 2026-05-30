Viveros decide, Athletico-PR bate Mirassol e segue no G4 do Brasileirão

Em um duelo bastante equilíbrio, o Athletico-PR soube aproveitar bem a chance quando apareceu e derrotou por 1 a 0 o Mirassol na tarde deste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. Viveros, aos 42 minutos do segundo tempo, anotou o gol solitário na Arena da Baixada, Assim, o colombiano se isola ainda mais na artilharia do campeonato, agora com 11 tentos.

Com o resultado, o Furacão se mantém na parte de cima da tabela e dorme na terceira posição, agora com 30 pontos. O Mirassol, por outro lado, segue em situação delicada. Afinal, estaciona nos 16 e permanece na zona de rebaixamento – ocupa o 18º lugar. Além disso, vê crescer a distância para os rivais que estão fora do Z4. Para piorar, este é o quinto jogo em sequência ao qual a equipe paulista deixa pontos pelo caminho no Brasileirão por sofrer gols depois dos 35 minutos da etapa final.

Equilíbrio e poucas chances

O primeiro tempo refletiu bem o equilíbrio da partida. O Mirassol tentou explorar os lados com Alesson e Carlos Eduardo, mas pecou nas finalizações. O Athletico concentrou suas jogadas em Viveros e quase abriu o placar em chute de Claudinho que acertou a trave aos 21 minutos. Apesar da maior posse de bola do Leão, o placar zerado no intervalo mostrou a dificuldade das equipes em transformar domínio em perigo real.

Viveros, sempre ele, decide para o Athletico

Na etapa final, o jogo continuou equilibrado, mas o Athletico passou a se impor mais, aproveitando o apoio da torcida na Arena da Baixada. Logo em sua primeira participação, Julimar quase abriu o placar, mas o chute cruzado atravessou a área sem encontrar ninguém para completar. O Mirassol também respondeu e teve boa chance com Denilson aos 11 minutos, mas novamente faltou precisão para transformar a jogada em gol. O cenário indicava que o empate sem gols seria inevitável. Foi então que, aos 42 minutos, Viveros mostrou por que é o artilheiro do Brasileirão. O atacante recebeu dentro da área e, com um toque rápido e certeiro, desviou para o fundo da rede.

ATHLETICO 1×0 MIRASSOL

Brasileirão 2026 – 18ª rodada

Data e horário: 30/5/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Gol: Viveros, 42’/2ºT (1-0)

ATHLETICO: Santos; Arthur Dias (Terán, 36’/2ºT), Aguirre e Esquivel (João Cruz, 22’/2ºT); Benavídez; Felipinho (Riquelme, 33’/2ºT), Jadson e Zapelli (Julimar, intervalo) e Claudinho; Mendoza (Leozinho, 32’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson (Neto Moura, 26’/2ºT), Aldo Filho (Lucas Oliveira, 35’/2ºT) e Shaylon (Chico Kim, 35’/2ºT); Carlos Eduardo (Eduardo, 25’/2ºT), Alesson e Edson Carioca (André Luis, 17’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Acácio Menezes Leão (PA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Arthur Dias, Benavídez (CAP); Willian Machado, Eduardo, Edson Carioca (MIR)

Cartão Vermelho: –

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