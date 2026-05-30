Betinho Marques: 30 de maio é dia santo para o atleticano

Lá vai ele para acabar com mais um sonho atleticano, lá vai Riascos, mas era 30 de maio, era dia santo para o atleticano.

Embebido nessa “aura”, termo muito explorado pela geração atual, 30 de maio é dia de redenção, é quase que um dia de prenúncio de salvação atleticana.

Claro, você vai lembrar do Victor que “embicudou” o azar pra fruta que partiu, mas tem mais coisas que, talvez, você não saiba.

A primeira casa

Foi num 30 de maio de 1929 que o Atlético inaugurou seu primeiro estádio, o Antônio Carlos. Nessa rica história, o Alvinegro, que ainda não era gritado como Galo, ganhou do Corinthians de virada por 4 a 2, com três gols de Mário de Castro e um de Said, ambos integrantes do famoso Trio Maldito com Jairo.

A cerimônia parou Belo Horizonte. O imortal presidente atleticano que conduziu o sonho da primeira casa foi Leandro Castilho Moura Costa. Quem deu o pontapé inicial na partida foi Luizita, filha do presidente Antônio Carlos — na época, o governador de Minas era chamado de presidente —, aquele mesmo que dá nome à avenida pela qual trafegam os atleticanos em dias de clássico no Mineirão. O prefeito de BH era Cristiano Machado, irmão de Anibal Machado, escritor importante e autor do primeiro gol do Atlético na história. Belo Horizonte tinha apenas 100 mil habitantes à época e o Atlético era o time do POVO.

Para a ocasião, a programação fez parar o comércio mais cedo e torcedores rivais do Palestra e do América acompanharam o jogo juntos. Apesar de, naquele momento, ser o mais importante clube do estado, dos três, o Atlético foi o último a ter a sua casa. Até ali, jogava onde está localizado o Minascentro, na atual Avenida Augusto de Lima.

Contudo, se demorou a ter sua casa, uma foto emblemática representa bem o que foi a inauguração dos refletores do Estadinho da Colina, um ano depois. O Alvinegro era o primeiro a ter jogos noturnos em Minas Gerais, fato que culminou com a presença de Jules Rimet, presidente da FIFA, em Belo Horizonte. Anos depois, foi pela existência do estádio Antônio Carlos que o Atlético tem hoje a sua nova casa no bairro Califórnia. Ou seja, sem o Estadinho de Lourdes não haveria Arena MRV. Lembrem-se: tudo de bom começou num 30 de maio.

Um adeus e a derrota da caminhada da vitória após 50 anos

A vida é muito doida. Ela te leva a uma possível dor imensa e te entrega a vitória que, muitas vezes, não está diante dos olhos. Foi assim, sem entrar em campo, que Diego Tardelli, artilheiro e ídolo da Massa, se despediu na estreia do Atlético no Brasileirão de 2021.

Ainda sem público, recebeu homenagens num jogo matutino, com aplausos de sonoplastia conduzida com maestria pelo DJ Maoli. Eram tempos de pandemia, pouca alegria, mas Maoli fazia o seu máximo.

Em campo, o Galo tomou a virada, com dois gols de Yago Pikachu. Mas algo não tinha sido percebido: era 30 de maio, estava tudo abençoado.

Tardelli deixava o clube após 112 gols, naquele momento artilheiro do CAM no século 21, e entregava o momento para Givanildo, o Hulk, aquele que fez o primeiro gol daquela data e que seria protagonista na conquista histórica de 2021.

Ninguém percebeu porque era época de pandemia e o Galo tinha perdido em casa, mas era dia santo, era 30 de maio. Saía Tardelli e chegava Hulk, estava tudo abençoado. Depois disso, no jogo seguinte, Hulk fez o gol da vitória contra o Sport e já indicava um novo tempo: 10 gols em 20 pelejas. O resto é história e que história.

O dia que a órbita se realinhou em justiça

Mas aí vem o mais lindo clichê: voltando a 2013, Riascos partiu para a bola…

Naquele dia, senhores, a humanidade utilizou a palavra justiça como poesia prática. Riascos foi utilizado como canal divino para religar as tomadas da esperança de dias melhores e Victor, que tem nome de vencedor, “embicudou” o azar pra fruta que partiu.

Seria mais um ano de quase, mais uma noite de celebração do “se”, mas, a partir dali, por todo 2013, foi possível acreditar em pessoas se amando, em políticos corretos, em mobilidade em Belo Horizonte, em menos impostos no Brasil, crer em justiça social, educação e em gente fina, elegante e sincera, com habilidade de não usar paraísos fiscais para roubar o Brasil.

Depois disso, Victor fez mais milagres, foi canonizado e imortalizou o dia 30 de maio. E já que começamos o texto com a aura da juventude, vale sempre lembrar que, se o six-seven não parece fazer sentido algum, só parece porque six-seven é treze, treze é Galo e, se alguma coisa atleticana começar num 30 de maio, podem apostar, melhor, podem saber que estará abençoada, porque está provado: 30 de maio é dia santo atleticano.

Riascos foi para a bola, mas não sabia, era 30 de maio, o mundo atleticano estava salvo.

Galo, som, sol e sal é fundamental