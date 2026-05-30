Após período de férias, Flamengo fará intertemporada em Portugal

Neste sábado, o Flamengo entrou em campo pela última vez antes da parada da temporada para a Copa do Mundo. No Maracanã, o Rubro-Negro teve uma grande atuação, liderada por Samuel Lino, e venceu o Coritiba por 3 a 0. Com isso, o Flamengo vai para a pausa do Mundial na vice-liderança do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras.

Após a partida, o Flamengo divulgou qual será o planejamento de atividades para a pausa na temporada para a Copa do Mundo. Em um primeiro momento, os jogadores terão um período de férias, com retorno programado para o dia 19 de junho.

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Depois do período de férias e de exames médicos, os jogadores farão uma semana de treinamentos intensivos no Ninho do Urubu, para viajar para a Europa no dia 28 de junho. A delegação rubro-negra ficará em Portugal até o dia 13 de julho, onde passará os dias em Estoril e em Lagos.

Nestes dias em que ficará em Portugal, o Flamengo fará treinamentos e terá alguns amistosos para readquirir ritmo de jogo antes da volta do Brasileirão. Em breve, o Rubro-Negro vai confirmar quais serão os adversários, datas e locais dos amistosos internacionais.

De acordo com informações do ‘ge, um dos amistosos do Flamengo deve ser diante do Benfica, no dia 11 de julho. Os outros dois jogos neste período estão sendo negociados e a tendência é que sejam contra o Falkirk FC, da Escócia, no dia 3 ou 4 de julho, e contra o Birmingham, da Inglaterra, provavelmente no dia 8 de julho.

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