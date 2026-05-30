Goiás “entrega gol” em empate contra o Atlético-GO pela Série B

Deu empate no clássico goiano deste sábado (30), pela Série B do Brasileiro. Atlético-GO e Goiás ficaram no 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, mas a sensação foi de que o time alviverde deixou escapar um resultado melhor fora de casa. Isso porque, após abrir o placar com Anselmo Ramon no início da segunda etapa, o time alviverde cedeu o empate em um lance infantil dentro da área, praticamente “entregando” um gol ao adversário. Coube a Guilherme Marques, ex-jogador do Goiás, converter o pênalti e aplicar a famosa lei do ex, garantindo o empate para os anfitriões.

O resultado mantém, portanto, o Esmeraldino invicto há quatro rodadas, embora exponha uma fragilidade defensiva que custou caro. Para o Dragão, a igualdade no placar não é motivo de festa. Afinal, já são três jogos sem vencer e, consequentemente, a constante ameaça pela proximidade da zona de rebaixamento.

Na classificação, o Goiás soma 17 pontos e ocupa provisoriamente o G6, mas corre risco de ser ultrapassado ao longo desta 11ª rodada. O Atlético-GO, em 13º, pode perder posição e se aproximar ainda mais do Z4.

O jogo

O primeiro tempo teve muita intensidade física e pouca inspiração técnica, cenário típico de duelos regionais. As chances claras foram raras, mas quando surgiram, trouxeram emoção. Aos 15 minutos, a defesa atleticana vacilou e Kadu Sousa disparou em velocidade até invadir a área e finalizar cruzado, levando perigo. A resposta do Dragão veio de imediato com Gustavo Coutinho, que recebeu lançamento direto do tiro de meta, dominou e bateu colocado para defesaça de Thiago Rodrigues. Na reta final da etapa, Geovany Soares e Diego Caito ainda arriscaram de fora da área, mas os arremates não assustaram os goleiros.

Entretanto, se a etapa inicial foi morna com poucas chances claras, o segundo tempo trouxe emoção. Logo após o intervalo, Daniel Paulista mexeu no time e acertou em cheio: Lourenço e Esli Garcia entraram e, em apenas um minuto, construíram a jogada que terminou no cruzamento perfeito do venezuelano para Anselmo Ramon abrir o placar de cabeça. Os visitantes, contudo, não souberam segurar a vantagem.

Aos 24 minutos, Ramon não percebeu aproximação e teve o passe interceptado por Marrony, que tomou a bola, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro rival. Guilherme Marques converteu o pênalti aos 27 minutos, decretando o empate. Nos acréscimos, o Esmeraldino ainda desperdiçou duas oportunidades claras, novamente com Caito e Geovany Soares, reforçando a sensação de que “entregou” a vitória ao rival em um clássico marcado pela lei do ex.

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