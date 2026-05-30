Em noite de presepadas dos goleiros, Botafogo cede a virada ao Bahia

Até os refletores da Arena Fonte Nova já sabiam que não seria neste sábado (30) que o Botafogo, enfim, terminaria um embate com a “baliza zero” após 15 jogos seguidos sofrendo gols no Campeonato Brasileiro. Com o péssimo Neto e o limitado Raul na meta alvinegra, é quase impossível pensar no fim desta marca negativa. Sendo assim, com presepadas dos dois goleiros, o Glorioso entregou os pontos ao Bahia ao perder por 2 a 1, de virada, em encontro válido pela rodada 18 da competição.

Com 22 pontos, o Botafogo fica na 11ª colocação antes da parada de mais de um mês para a Copa do Mundo e salva o emprego do pressionado Rogério Ceni. O Alvinegro, porém, tem um jogo a menos. Já o Bahia sobe para a sexta posição, com 26.

Neto estraga bom desempenho do Botafogo

O Botafogo teve uma boa exibição jogando de visitante. Primeiro, saiu na frente, com um golaço de Huguinho, acertando uma pancada de fora da área. Depois, o time aproveitou os espaços deixados pelo Bahia e seguiu criando grandes chances, principalmente com a dupla de meias argentinos (Montoro e Medina). A equipe quase não passava aperto, afinal, o Tricolor errava muito no ataque. Mas Neto resolveu dar uma forcinha aos donos da casa ao, descontrolado, xingar na cara do árbitro. Expulso, além de fazer cera antes do cartão vermelho, deixou o Mais Tradicional com um a menos.

Raul resolve se igualar a Neto

Mesmo com um a menos graças a irresponsabilidade de Neto, o Botafogo ainda controlava o Bahia. Mas Raul buscou estar no mesmo nível de companheiro e falhou de forma bizarra ao não dominar um recuou de Ferreresi. O goleiro, então, colocou um moribundo Esquadrão de Aço no jogo. Por incrível que pareça, com menos um, o Alvinegro não sofria tanta pressão. Pelo contrário, manteve-se perigoso nos contra-ataques e com chance para desempatar. Mas o panorama mudou somente no fim. Duarte, então, com uma cabeçada mortal, virou a partida. Imagina, entretanto, se fosse, então, 11 contra 11. Havia um Neto no meio do caminho.

BAHIA 2×1 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – Rodada 18

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 30/5/2026, às 17h30 (horário de Brasília)

Gols: Huguinho, 6’/1ºT (0-1); Ferraresi, contra, 11’/2ºT (1-1); Duarte, 46’/2ºT (2-1)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Duarte, Mingo e Zé Guilherme (Sanabria, 21’/2ºT); Erick, Nestor e Caio Alexandre (Ribeiro, Intervalo); Olivera (Ademir, 24’/1ºT), Pulga (Everaldo, Intervalo) e Willian José (Marcos Victor, 48’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: Neto; Ponte, Ferraresi, Justino (Ramos, 48’/2ºT) e Telles; Huguinho, Medina (Newton, 27’/2ºT) e Montoro (Santi, 28’/2ºT); Villalba (Raul, 46’/2ºT), Toledo (Martins, 28’/2ºT) e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)ºT)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartão Amarelo: Erik, Ademir, Xavier (BAH); Ferraresi, Huguinho, Medina, Montoro, Newton (BOT)

Cartão Vermelho: Neto, 46’/1ºT (BOT)