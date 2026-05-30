André brilha e Corinthians vence Grêmio de virada em Porto Alegre

Com dois gols do volante André, de apenas 19 anos, o Corinthians venceu o Grêmio de virada, por 3 a 1, neste sábado (30), em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O outro gol do Timão, foi de Kaio César, com Gabriel Mec abrindo o placar para o tricolor gaúcho. Com o resultado, o Timão chega aos 24 pontos, se afastando, desse modo, da zona de rebaixamento. Já os anfitriões, contudo, permaneceram com 21 e estão sob risco de terminarem a rodada entre os quatro últimos da tabela de classificação.
As duas equipes, agora, voltam a campo apenas após a Copa do Mundo. O Grêmio, fora de casa, enfrenta o Mirassol. Já o Corinthians recebe o Remo. Ambas as partidas, contudo, ainda não tem data confirmada.
Empate eletrizante
O Tricolor começou mais agressivo e abriu o placar aos 6 minutos, em um rápido contra-ataque pela esquerda. Na jogada, Carlos Vinícius recebeu dentro da área e finalizou em direção ao gol. Bidon conseguiu salvar quase em cima da linha, mas a bola sobrou limpa para Gabriel Mec, que acompanhou bem o lance e apenas completou para as redes.
Depois disso, o Corinthians cresceu, passou a ocupar o campo ofensivo e criou boas chances para empatar. Aos 17 minutos, Garro cobrou falta perigosa, enquanto Yuri Alberto cabeceou sem direção na sequência. Aos 21, o centroavante voltou a assustar em finalização de fora da área, defendida por Thiago Beltrame. A melhor chance alvinegra, contudo, veio aos 27, quando Matheuzinho avançou pela direita e cruzou na medida para Yuri Alberto cabecear no canto. O goleiro gremista, porém, fez grande defesa.
A pressão corintiana seguiu. Aos 30, Garro cobrou escanteio em jogada ensaiada e encontrou Yuri Alberto livre na marca do pênalti, mas o camisa 9 isolou a finalização. Aos 31, Kaio César aproveitou uma saída errada do Grêmio e parou em Beltrame. Nos acréscimos, finalmente, o Corinthians transformou a pressão em gol. Aos 46 minutos, Bidon levantou a bola na área, Viery cortou mal, e André aproveitou a sobra na entrada da área. O volante soltou um chute forte, sem chance para Thiago Beltrame, e deixou tudo igual na Arena.
Domínio Corinthiano
O Corinthians permaneceu melhor na volta para a segunda etapa e assustou logo no primeiro minuto, quando Garro finalizou de fora da área e parou em boa defesa de Thiago Beltrame. Em seguida, porém, o Grêmio respondeu. Aos 9, Gabriel Mec arrancou pelo meio e teve chute travado. No minuto seguinte, Braithwaite obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa após escanteio, e a zaga afastou o rebote.
Aos 19 minutos, o Corinthians virou. Garro acionou André, que tabelou com Yuri Alberto, entrou livre na área e finalizou com calma, no canto, para fazer 2 a 1. Pouco depois, aos 21, Kaio César recebeu pela esquerda, invadiu a área driblando a defesa gremista e bateu com categoria para ampliar.
Aos 29 minutos, o jogo ficou ainda mais favorável ao Corinthians. O goleiro Thiago Beltrame saiu da área para tentar impedir o avanço de Matheus Bidu e acabou expulso.Com um jogador a mais, o Corinthians controlou a partida. Aos 35 minutos, Garro quase marcou em cobrança de falta, mas Menegon fez grande defesa logo em sua primeira participação no jogo. A partir daí, o Timão valorizou a posse de bola, administrou o resultado e passou a rodar o elenco com várias substituições.
Ainda assim, Garro voltou a assustar aos 41, em chute desviado que terminou em escanteio. Nos minutos finais, Viery recebeu cartão amarelo por falta em Yuri Alberto, houve um choque de cabeça entre o atacante corintiano e João Pedro aos 44, e o árbitro acrescentou seis minutos. Apesar das tentativas gremistas, o Corinthians manteve o controle das ações até o apito final e confirmou a vitória por 3 a 1 na Arena.
GRÊMIO 1 X 3 CORINTHIANS
18ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 30/5/2026
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Thiago Beltrame, Marcos Rocha (João Pedro, intervalo), Viery, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel, Arthur Melo, Leonel Pérez, Gabriel Mec (André, 34’/2ºT), Tetê (Enamorado, 6’/2ºT), Carlos Vinícius (Gabriel Menegon, 33’/2ºT) e Braithwaite (Amuzu, 6’/2ºT) . Técnico: Luís Castro
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan, 36’/2ºT), André (Carrillo, 42’/2ºT), Breno Bidon (Diguinho, 48’/2ºT) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira, 48’/2ºT); Kaio César (Labyad, 42’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Gols: Gabriel Mec, 6’/1ºT (1-0); André, 46’/1ºT (1-1)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartão Amarelo: Wagner Leonardo (GRE); Garro (COR)
Cartão Vermelho: Thiago Beltrame, 29’/2ºT (GRE)
