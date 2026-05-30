Flamengo: Léo Ortiz faz exames e tem lesão na coxa confirmada

Apesar da grande atuação e da vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba no Maracanã, o sábado do Flamengo não terminou com uma boa notícia. Substituído ainda aos 19 minutos do primeiro tempo da partida por dores na coxa, o zagueiro Léo Ortiz passou por exames preliminares que confirmaram uma lesão.

De acordo com o Flamengo, os primeiros exames detectaram uma lesão no bíceps femoral na coxa direita de Léo Ortiz. No entanto, a gravidade ainda não foi confirmada, e só será divulgada após exames complementares nos próximos dias. Desse modo, a expectativa do Flamengo é que a lesão não é nada de maior gravidade.

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Léo Ortiz começou como titular na zaga do Flamengo na partida deste sábado. Contudo, logo aos 15 minutos, em jogada pelo lado direito da defesa, o zagueiro sentiu dores e pediu substituição.

O defensor até tentou se manter em campo por mais alguns minutos, mas precisou ser retirado de campo para a entrada do jovem João Vitor, que foi bastante elogiado por Leonardo Jardim na coletiva pós-jogo.

“Como treinador tenho sempre esse registro na carreira, que é dar atenção aos jovens da base. Aqui com jogos a cada três dias não demos atenção em termos de jogos, mas demos em termos de análise do que fizeram no sub-20. O João tem jogado muito no sub-20 e ano passado treinou no principal. Hoje tinha duas opções, entrar o Saul e colocar um volante para trás, ou acreditar e colocar um jovem. Eu não gosto de mudar posições, ele está aqui e tenho que acreditar nele. Eu disse: “João, você sabe as regras, tem que jogar seu futebol”. Acho que ele fez um bom jogo e não por acaso é um dos melhores zagueiros jovens do futebol brasileiro. Espero que seja um primeiro passo para no futuro jogar mais em bem. Essa é a minha orientação”, disse o técnico.

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