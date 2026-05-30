Kaio César exalta reação do Corinthians e celebra gol após lesões

O atacante Kaio César comemorou a reação do Corinthians na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado (30), na Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a Copa do Mundo. Autor do terceiro gol alvinegro, o jogador destacou a capacidade de resposta da equipe após sair atrás no placar e ressaltou a importância do resultado para afastar o clube da zona de rebaixamento.

O Corinthians começou a partida em desvantagem após o gol de Gabriel Mec logo nos minutos iniciais. No entanto, a equipe cresceu ao longo do confronto, empatou ainda no primeiro tempo com André e construiu a virada na etapa final. Além de marcar duas vezes, o volante também participou diretamente da jogada do segundo gol, enquanto Kaio César fechou o placar após boa jogada individual dentro da área.

“Vale ressaltar o poder de reação da equipe. A gente saiu perdendo por 1 a 0, um pouco desconcentrado, mas conseguimos dar a volta por cima. Fizemos o que o professor pediu no intervalo, voltamos mais concentrados e, graças a Deus, saímos com a vitória. Agora vamos para a pausa da Copa do Mundo mais afastados da zona de rebaixamento e mais aliviados”, afirmou.

Recuperação individual

Além da importância coletiva do resultado, Kaio César também viveu uma noite especial individualmente. Contratado para a temporada, o atacante enfrentou problemas físicos que atrapalharam sua sequência de jogos. Por isso, o atacante fez questão de lembrar o período difícil que atravessou desde sua chegada ao Parque São Jorge e comemorou a recompensa após meses de recuperação e trabalho.

“Cheguei aqui e fui um pouco infeliz com as minhas lesões. Mas trabalhei muito para chegar neste momento, fazer o gol e ajudar o Corinthians”, completou.

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