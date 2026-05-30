Jardim elogia Lino, e analisa campanha do Flamengo no Brasileirão: “Queria ter mais pontos”

O último ato do Flamengo antes da pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo foi para deixar o torcedor rubro-negro satisfeito. Diante do Coritiba, o Flamengo desfilou um bom futebol e venceu por 3 a 0, graças a uma grande atuação de Samuel Lino.

O atacante foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados e uma assistência para o gol de Pedro. O jogador, que vive uma relação de altos e baixos com a torcida pela falta de constância, recebeu elogios do treinador. Leonardo Jardim analisou a atuação do time, mas fez questão de salientar a importância de Lino em uma posição diferente a que costuma atuar.

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“Foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. No 11 contra 11, o Coritiba já tinha dificuldade, até na transição, algo que eles dominam. Neutralizamos o Josué, que faz os lançamentos da equipe. Fizemos o nosso jogo, jogo da passe, de movimentações. Samuel Lino foi quase um segundo atacante, ele tem essas características. Agradeço a ele pelos dois gols, foi uma mensagem positiva”, disse Jardim.

“Queria mais pontos”

Por fim, Jardim fez um balanço dos primeiros meses no comando do Flamengo. O treinador analisou essa primeira metade de temporada no clube, valorizou os bons resultados conquistados – como o título carioca e a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores – mas lamentou não estar com mais pontos no Brasileirão.

“Conseguimos vencer o Carioca. Depois, na Libertadores, conseguimos fazer uma boa campanha, não é? Uma campanha que é a melhor campanha de algum tempo já. No Campeonato Brasileiro, com certeza queríamos ter mais pontos, esse era o objetivo. Perdemos cinco pontos logo nas primeiras três rodadas…Agora, no último jogo com o Palmeiras, voltamos a perder três pontos importantes. Em termos gerais, estamos com dois jogos para terminar o primeiro turno. Se conseguirmos fazer seis pontos (contra Mirassol e Chapecoense), vamos para um primeiro turno do nível dos melhores que tem apresentado o Flamengo nos últimos anos”, finalizou.

Vale lembrar que o Flamengo, com 34 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, líder do Brasileirão, com 38 pontos. O jogo a ser pago pelo Flamengo é diante do Mirassol, mas que ainda não tem data para acontecer. Sendo assim, o primeiro jogo do Flamengo após a pausa para a Copa do Mundo será na semana do dia 22 de julho, contra a Chapecoense, fora de casa.

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