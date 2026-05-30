Vitinha enaltece Beraldo e Marquinhos após bicampeonato europeu do PSG

Vitinha, apelidado de “motorzinho” do meio-campo do Paris Saint-Germain, não poupou elogios ao jovem Beraldo após a final da Champions vencida diante do Arsenal, em Budapeste. O zagueiro brasileiro entrou em campo em um momento decisivo e ainda assumiu a responsabilidade de cobrar um dos pênaltis na conquista do bicampeonato europeu neste sábado (30). Para o português, a atuação de Beraldo foi digna de destaque e mostrou personalidade em cenário de pressão máxima.

“O Beraldo acho que se fala muito pouco. É um homem inacreditável. Sempre com sorriso, disponível, quando tem poucos minutos, nunca reclama e faz cara feia. Dá tudo no treino. Já lhe agradeci. Além do jogador que é, é uma pessoa inacreditável e espero que seja sempre assim”, iniciou o português em entrevista à TNT.

“Não canso de falar dessa equipe. Os jogadores que não entram, não jogam quase nunca, estão sempre disponíveis, batem os pênaltis decisivos, é muito especial. Eu já agradeci a todos. Ganhar e ter esse grupo é fenomenal. Amo todos eles”, acrescentou.

Vitinha despista sobre o futuro

O meio-campista também fez questão de ressaltar a importância de Marquinhos, capitão da equipe. O defensor precisou ser substituído durante a partida, mas foi quem ergueu o troféu ao fim da noite, simbolizando a liderança e a força do elenco.

“Marquinhos merece isso mais do que todos. Assim como o presidente, o Mister. Teve aqui muitos anos de sofrimento, e acho que é um verdadeiro líder e merece tudo isso”, destacou o maestro.

Por fim, Vitinho foi, inevitavelmente, perguntado sobre o futuro em sua vitoriosa carreira. Mas ele optou por despistar.

“Está risonho (o futuro). Com o Luis Enrique no trabalho, estamos muito bem para estar nessas decisões. Mas não quero pensar no futuro, quero aproveitar e desfrutar”, concluiu.

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