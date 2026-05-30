Arthur cobra reação do Grêmio e reforça desejo de seguir no clube

O meia Arthur Melo demonstrou preocupação com a situação do Grêmio após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, neste sábado (30), na Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Um dos líderes do elenco, o jogador reconheceu que a equipe está abaixo do nível esperado, admitiu o desconforto com a posição na tabela e afirmou que somente o trabalho poderá mudar o cenário na sequência da temporada.

O Grêmio abriu o placar com Gabriel Mec ainda no início da partida, mas sofreu a virada e voltou a deixar o campo sob protestos da torcida. Com o resultado, o Tricolor encerra a primeira parte da temporada pressionado no Brasileirão, embora siga vivo na disputa da Copa Sul-Americana. Após o apito final, Arthur adotou um discurso de autocrítica e ressaltou que o grupo precisa assumir responsabilidades diante do momento delicado.

“Realmente temos que ter humildade para treinar e melhorar. Não estamos no ritmo que gostaríamos de estar. Acho que, nesse momento, é assumir a responsabilidade. Sabemos que não acabou nada, estamos vivos na Sul-Americana e ainda falta muito Campeonato Brasileiro. Mas realmente estamos em uma situação que não é confortável e não estamos felizes. O importante é reconhecer o que precisamos melhorar e trabalhar. Não existe outro caminho. Não vai ser por passe de mágica que as coisas vão mudar. Vai ser com trabalho”, afirmou.

Futuro Incerto

Além da análise sobre o momento da equipe, Arthur voltou a falar sobre seu futuro. Emprestado pela Juventus até o meio da temporada, o meio-campista tem situação indefinida para o restante do ano e ainda depende de um acordo entre os clubes para continuar em Porto Alegre.

O jogador, entretanto, deixou claro que sua prioridade é permanecer no Grêmio e revelou forte identificação com o clube onde iniciou a carreira profissional.

“Já falei sobre isso. Minha vontade é permanecer, mas não depende só de mim. Se dependesse, eu ficaria com certeza, mas envolve muitas coisas. Estou fazendo todo o possível para isso. Ainda tenho muito o que fazer no Grêmio. É a minha casa, onde me sinto feliz. Nunca vai faltar entrega, verdade e dedicação por esse escudo e essa camisa, até mesmo por respeito a essa torcida que eu amo. Sempre foi a minha casa. Não posso dar menos do que 100% e não posso falar nada que não seja verdade porque eles merecem esse respeito e esse carinho. Agora vamos ver o que Grêmio e Juventus resolvem”, completou.

A definição sobre a permanência de Arthur deve avançar durante a paralisação para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o meia segue à disposição de Luís Castro para a sequência da temporada, que terá como principal desafio imediato a disputa das fases eliminatórias da Copa Sul-Americana.

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