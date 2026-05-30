Marquinhos consola Magalhães após decisão da Champions e relembra drama da Copa

Na final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal, disputada neste sábado (30), em Budapeste, os únicos brasileiros titulares em campo, Marquinhos e Gabriel Magalhães, protagonizaram uma cena de respeito e solidariedade após o apito final.

O zagueiro do Arsenal perdeu o pênalti decisivo, isolando a cobrança que garantiu o título ao time francês. Ao fim da disputa, ainda no gramado, Gabriel recebeu um abraço de Marquinhos, que fez questão de consolar o compatriota.

Em entrevista após a partida, Marquinhos explicou o gesto e revelou que se lembrou imediatamente de sua própria experiência amarga: o pênalti perdido contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, que marcou sua trajetória na Seleção Brasileira.

“Naquele momento, a primeira coisa que pensei foi quando perdi o pênalti na Copa do Mundo (contra a Croácia, em 2022). Sei o quanto isso é difícil para um jogador, é um peso que cai nas costas, não tem jeito, Lutamos durante toda uma temporada, e por mais que tenham vivido um momento maravilhoso, que é ganhar a Premier League, eles também queriam muito este título, e é uma responsabilidade no pênalti ali muito grande, quando o jogador falha”, declarou em entrevista à TNT Sports.

Marquinhos e Gabriel Magalhães: desafio agora do mesmo lado

“Eu queria simplesmente dar um abraço nele, falar que já passei por isso, sei o quanto que é difícil e que ele fez uma temporada incrível. Gabriel merece muito grandes coisas, logo estaremos juntos de novo (na Seleção). Precisamos muito dele, então que ele consiga aí desfrutar o título da Premier League, digerir um pouco este momento do pênalti perdido hoje (sábado) e logo pensar na Seleção”, concluiu Marquinhos.

Após o embate na decisão do principal torneio de clubes europeu, Marquinhos e Gabriel Magalhães seguirão viagem para o Rio de Janeiro a fim de apresentarem à Seleção Brasileira, que segue em preparação na Granja Comary, em Teresópolis, para a Copa do Mundo.

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