Diniz exalta reação do Corinthians e vê André em evolução

Fernando Diniz valorizou a reação do Corinthians na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena, e destacou principalmente a mudança de postura da equipe no segundo tempo. Depois de sair atrás no placar e buscar o empate ainda antes do intervalo, o Timão voltou mais seguro, virou com André e ampliou com Kaio César. Assim, o técnico ressaltou a coragem do elenco para manter a proposta de jogo mesmo em um cenário de pressão.

Ao comentar a atuação de André, autor de dois gols na partida, Diniz ponderou que o volante ainda atravessa um processo natural de amadurecimento. No entanto, o treinador também fez questão de destacar o potencial físico e técnico do jogador.

“Eu falei na entrevista passada que ele é um jovem que vai oscilar, mas o potencial dele é gigante. É um jogador capaz de fazer isso e muito mais. Está se acostumando ao tamanho que pode alcançar no futebol, e isso não é simples. Tem uma capacidade física acima da média dos jogadores que atuam no Brasil, além de boa técnica. Também está aprendendo a resolver problemas diferentes dos que encontrava na base, porque agora enfrenta equipes mais fechadas e adversários com características físicas semelhantes às dele. Está aprendendo e evoluindo. A oscilação faz parte do processo e é a coisa mais normal que existe”, afirmou.

Orientações no intervalo

Além disso, Diniz explicou que a melhora do Corinthians passou pela conversa no vestiário.

“O time estava com certa inibição. Quando a gente se propõe a jogar, pode errar a saída, como aconteceu contra o São Paulo. Era um jogo que pedia aproximação e condições mais curtas. O que fez a gente jogar bem no segundo tempo foi a coragem dos jogadores para sair jogando por baixo, ter domínio e não ficar alongando bolas sem necessidade. Os jogadores começaram a jogar com confiança, as coisas começaram a fluir, os gols saíram e ficou bom de jogar. Acho que o segundo tempo foi excelente”, disse.

Descanso esperado

Por fim, o treinador também projetou evolução após a pausa para a Copa do Mundo. Para Diniz, o Corinthians já assimilou pontos essenciais da ideia de jogo, sobretudo competitividade, solidariedade e coragem. Ainda assim, ele entende que a equipe pode crescer em aspectos táticos, físicos e técnicos durante o período de treinamentos.

“A gente vai conseguir evoluir em todas as frentes. Mas a parte mais importante foi instalada rapidamente no Corinthians. Para mim, o futebol tem um tripé: vontade de competir quase o tempo todo, solidariedade para se ajudar o tempo todo e coragem para fazer as coisas. Essas coisas apareceram em boa medida, por isso tudo aconteceu de maneira rápida. Com o tempo, vamos ganhar mais segurança na parte tática, na marcação, na parte física e técnica”, completou.

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