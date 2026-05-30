Fortaleza cai para Athletic e desperdiça chance de colar no líder da Série B

O Fortaleza saiu derrotado por 1 a 0 diante do Athletic neste sábado (30), pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro, em São João del-Rei (MG). O gol decisivo foi marcado por Ian Luccas, que aproveitou falha defensiva para garantir a vitória dos mineiros no Estádio Joaquim Portugal.

Com o resultado longe de seus domínios, o Leão do Pici estaciona nos 18 pontos e vê sua posição no G4 sofrer ameaça. Isso porque a diferença para o Athletic caiu para apenas um ponto.

A Série B segue até segunda-feira (1º), e a rodada ainda pode mexer na tabela. O próximo compromisso tricolor será contra o Náutico, no dia 9 de junho, nos Aflitos. Antes disso, porém, o foco da equipe se volta para a grande final da Copa do Nordeste contra o Vitória. O primeiro jogo ocorre já na terça-feira (2), às 21h, na Arena Castelão, e a decisão será no sábado (6), em Salvador.

O jogo

Na partida em Minas, Thiago Carpini poupou alguns titulares pensando na final do Nordestão e promoveu mudanças na escalação. Mesmo assim, o Fortaleza começou melhor e criou boas chances com Miritello e Rodriguinho, mas parou em grandes defesas de Luan Polli. O Athletic respondeu com finalizações de Max e João Miguel, mas também não conseguiu abrir o placar. A melhor oportunidade da primeira etapa foi do Leão, em cabeçada firme de Miritello, que Polli defendeu de forma espetacular, mantendo o 0 a 0 até o intervalo.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Athletic cresceu e aproveitou a fragilidade defensiva do Fortaleza. Aos 10 minutos, após escanteio, a bola sobrou para Ian Luccas, que mandou par o fundo da rede. Carpini tentou reagir com mudanças ofensivas, colocando Pochettino e Lucas Crispim, mas o time encontrou dificuldades para criar. Nos minutos finais, o Tricolor ainda ameaçou com Crispim e Maílton, mas novamente Polli apareceu bem. Assim, o Fortaleza não conseguiu reagir, deixando escapar pontos importantes na luta pela parte de cima da tabela.

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