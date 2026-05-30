Franclim Carvalho não alivia para Neto: “Impensável fazer isso”

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho não aliviou para Neto, principal vilão na derrota para o Bahia por 2 a 1, neste sábado (30), pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro. O goleiro, no fim da primeira etapa, concedeu um escanteio ao Bahia por reter a bola durante nove segundos e violar a regra. Inconformado, o veterano partiu para cima do árbitro, ofendendo-o com xingamentos. Davi De Oliveira Lacerda (ES), juiz do encontro deste fim de semana, não pensou dos vezes e colocou, então, o keeper na rua.

Franclim avisou, após o match, que Neto não pode ter este tipo de conduta em campo. Em razão de sua atitude, o Botafogo, que estava à frente no score, ficou um tempo inteiro com dez homens em campo e sofreu o revés.

“Sobre o lance do Neto, não me referi ao lance da expulsão, mas, sim, ao escanteio. Ainda não vi o lance, só sei do que o juiz me falou, mas por essa razão o Neto é culpado. Não pode fazer isso, é impensável. Por mais que esteja nervoso, não pode perder o controle. É mais fácil eu falar, já que estou fora, mas o Neto sabe que errou. Eu ainda não vi, quero ver, mas se isso se confirmar, o meu comentário é esse”, apontou o profissional de Miranda do Corvo.

Sobre o desempenho do time diante do Bahia, o técnico alvinegro viu alguns bons predicados durante a partida e elogiou os seus comandados.

“Nós tivemos 15 monstros dentro do campo que fizeram tudo para sair com resultado diferente. Nós com 11 estávamos melhor, foi um grande gol do Hugo, uma oportunidade boa do Medina que tiraram em cima da linha. Com 10, obviamente, não podemos ter a bola, demos a bola para o adversário, eles passaram perto da baliza, mas ainda tivemos momentos na área adversária com Martins e Ponte. Perdemos no fim. Nós já ganhamos no fim. Não quero falar de injustiça ou justiça. Quero falar dos 15 monstros que tiveram em campo”, sublinhou.

Com 22 pontos, o Botafogo fica na 11ª colocação antes da parada de mais de um mês para a Copa do Mundo.

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