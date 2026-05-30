Luis Castro descarta pedido de demissão no Grêmio após vaias

A derrota do Grêmio para o Corinthians por 3 a 1, neste sábado (30), na Arena, aumentou a pressão sobre Luís Castro. Vaiado por parte da torcida antes da bola rolar e também depois do apito final, o técnico português descartou pedir demissão. Além disso, afirmou que seguirá no comando do trabalho durante a pausa para a Copa do Mundo.

Apesar do momento ruim, Castro disse que não pretende desistir. O treinador reconheceu a irregularidade da equipe, admitiu preocupação com a posição no Brasileirão e citou o desgaste físico e mental do elenco como um dos fatores que ajudam a explicar a oscilação na temporada.

“Não vou desistir nunca. Em 24 anos de carreira como jogador nunca desisti. Em 30 anos de carreira como treinador nunca desisti. É uma questão de vida, uma questão de valores. Sei aceitar as vaias, sei aceitar os elogios. Não desisto nunca. Só sei trabalhar de forma digna e honesta”, afirmou, com a voz embargada.

Luís Castro, contudo, também agradeceu o apoio recebido durante a partida. No entanto, disse compreender a reação dos torcedores depois de mais um resultado negativo. O Grêmio chegou ao jogo pressionado e, com a derrota, pode entrar na zona de rebaixamento durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, dependendo do resultado do Vasco neste domingo.

Técnico assume responsabilidade

Ao analisar os cinco meses no comando do Grêmio, Castro, afinal, assumiu a responsabilidade pelos resultados. Além disso, reconheceu que o time ainda não conseguiu encontrar regularidade.

“Assumo a responsabilidade total destes 150 dias de trabalho. Nós não temos essa constância. Não conseguimos estabilizar a equipe. Muitos castigos, muitas lesões, muitos condicionamentos”, justificou.

O português destacou que o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho e avançou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Todavia, admitiu que a campanha no Brasileirão está abaixo do esperado.

“Gostaria que os resultados desse trabalho tivessem sido melhores, fundamentalmente no Campeonato Brasileiro”, declarou.

Além da instabilidade, o técnico citou problemas físicos e mentais no elenco. Segundo ele, a sequência da temporada trouxe desgaste e dificultou a manutenção de um padrão competitivo. Ainda assim, Castro evitou fazer promessas ao torcedor.

“Aquilo que eu sempre prometi ao longo da minha carreira foi trabalho. Não sei prometer mais nada. Quero muito entregar ao torcedor aquilo que ele mais quer”, disse.

Pressão durante a parada

A situação na tabela, ademais, também entrou na entrevista coletiva. O Grêmio corre o risco de passar a pausa para a Copa do Mundo dentro do Z-4.

Luis Castro admitiu que o objetivo do clube era inevitavelmente chegar à paralisação fora da zona de rebaixamento. Por isso, o treinador afirmou que o período sem jogos servirá para uma nova avaliação interna.

“O objetivo era chegar a esta altura fora da zona de rebaixamento. Se lá estivermos, é motivo de reflexão. O projeto será avaliado mais uma vez e iremos reagir a tudo aquilo que tivermos de reagir”, afirmou.

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