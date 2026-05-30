Gabigol marca, é expulso, e Santos vence o Vitória na Vila Belmiro

Na última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, o Santos fez o dever de casa e garantiu três pontos para aproveitar o Mundial fora da zona de rebaixamento. Na noite deste sábado, o Peixe teve uma boa atuação e superou o Vitória por 3 a 1, gols de Miguelito, Barreal e Gabigol, que foi o grande personagem da partida após ser expulso por um gesto obsceno. Renê descontou para o Leão.
Com a vitória, o Santos conseguiu deixar a zona de rebaixamento e chegou a 21 pontos, na 15ª colocação, e só pode ser ultrapassado pelo Vasco nesta rodada. Enquanto isso, o Vitória segue estacionado na 12ª colocação, com 22 pontos.
Peixe com sorte
O Santos não deu sopa para o azar nos primeiros minutos de partida na Vila. Antes que o Vitória pudesse gostar da partida e complicar ainda mais o ambiente, o Santos contou com a sorte para abrir o placar. De fora da área, Miguelito arriscou o chute e a bola desviou na zaga para deixar o goleiro Gabriel sem reação e morreu nas redes. Mandantes em vantagem.
Que pintura!
Mesmo com a vantagem no placar, o Santos não diminuiu o ritmo e a partida ficou bem aberta para os dois times, mas o primeiro tempo acabou com o placar mínimo para o Peixe. Já na etapa final, foi a vez de Barreal balançar as redes com um golaço. Logo aos oito minutos, o argentino recebeu na ponta da área e acertou um lindo chute no ângulo de Gabriel, que não tinha o que fazer para evitar.
Gabigol vira protagonista
Artilheiro do Santos na temporada, Gabigol estava louco para deixar o dele e conseguiu. Dois minutos depois do golaço de Barreal, Gabigol recebeu cruzamento na área e deslocou Gabriel com um lindo toque de cabeça. Na comemoração, o atacante foi para a galera e recebeu um cartão amarelo.
Contudo, durante a comemoração do gol, Gabigol foi em direção ao banco de reservas e decidiu responder aos xingamentos de um torcedor. O atacante fez um sinal de “cala a boca” para a arquibanca e logo depois fez um gesto obsceno, segurando sua genitália. O VAR chamou o árbitro para rever o lance, e o árbitro expulsou o atacante com o cartão vermelho direto.
Vitória desconta e põe fogo no jogo
Com um jogador a mais, o Vitória viu uma luz no fim do túnel e acordou na partida em busca de um milagroso empate. Foi em uma chegada ao ataque que Renê, de cabeça, aos 29 minutos, escorou para as redes e colocou fogo na reta final de jogo. O Leão ensaiou uma pressão, chegou a colocar uma bola na trave, mas nada que tirasse os três pontos do Santos.
Próximos compromissos
O Santos só volta a entrar em campo após a Copa do Mundo. O Peixe retorna na semana do dia 22 de julho para enfrentar o Botafogo, fora de casa, pelo Brasileirão. Já o Vitória, por sua vez, ainda tem compromissos nesta semana. O Leão joga na próxima terça, dia 2, contra o Fortaleza, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, às 21h, no Castelão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.