“Pênalti terrível”, entre outros: imprensa europeia repercute erro de Magalhães na final da Champions

A imprensa europeia não poupou críticas ao brasileiro Gabriel Magalhães após o pênalti perdido que selou a derrota do Arsenal para o PSG na final da Champions, neste sábado (30), em Budapeste. O zagueiro isolou a cobrança decisiva, e os franceses conquistaram o bicampeonato ao vencerem por 4 a 3 nas penalidades, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Antes dele, Eze e Nuno Mendes também desperdiçaram.

O jornal espanhol “AS” descreveu o chute como “para o céu de Budapeste” e afirmou que o lance determinante para a definição do campeão será uma “lembrança sombria” para quem é apontado como possível melhor zagueiro do mundo em 2026.

“O pênalti terrível de Gabriel ficará marcado na história do futebol como uma lembrança sombria. A injustiça do futebol condena aquele que é, possivelmente, o melhor zagueiro do mundo na atualidade”, disse a publicação.

Ingleses não perdoam Magalhães

Na Inglaterra, país em que o defensor vive desde 2020, quando chegou aos Gunners, o “The Sun” definiu o episódio como “pênalti chocante”.

“O zagueiro Gabriel, pilar da defesa do Arsenal, desperdiçou o pênalti decisivo, dando o título aos parisienses mais uma vez”, escreveu o veículo.

O também inglês “Mirror” chegou ao entendimento de que a perda do título “não poderia ocorrer de forma mais brutal para o Arsenal”.

Além deles, o britânico “The Guardian” destacou que “o coração de Gabriel disparou” antes da cobrança e que a pressão foi “demais para ele”, resultando no chute por cima da meta do goleiro russo Safonov.

O erro repercutiu, ainda, em outras manchetes internacionais de outros países. Gabriel Magalhães, que recebeu um abraço de Marquinhos, seu adversário nesta final da Champions, seguirá viagem ao lado do compatriota para o Rio de Janeiro. Ambos se juntarão à Seleção Brasileira visando a preparação para a Copa do Mundo.

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