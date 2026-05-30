Miguelito celebra primeiro gol pelo Santos e destaca saída do Z4

Miguelito viveu uma noite especial com a camisa do Santos. O meia boliviano marcou seu primeiro gol como profissional do clube, deu uma assistência e ajudou o Peixe a vencer o Vitória por 3 a 1, neste sábado (30), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, ainda à beira do gramado, o jogador celebrou o momento pessoal. Além disso, destacou a confiança recebida da comissão técnica e valorizou o trabalho feito pelo elenco nas últimas semanas.

“Meu primeiro gol com o profissional do Santos. Demorou até chegar, mas o tempo de Deus é perfeito. Eu venho trabalhando bem. O treinador me dá confiança e, graças a Deus, pude ajudar a equipe com um gol e uma assistência. Estou muito feliz. Agora é trabalhar para continuar firme”, afirmou.

A vitória inegavelmente teve peso importante para o Santos na tabela. Com o resultado, a equipe deixou a zona de rebaixamento antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo. Por isso, Miguelito ressaltou que o resultado trouxe alívio e confiança para o elenco.

“O importante dessa vitória do Santos foi sair da zona de rebaixamento. A gente vem trabalhando bem e isso deu frutos no jogo. Hoje conseguimos a vitória”, disse.

Pausa durante a Copa do Mundo

O meia, por fim, também falou sobre o período sem jogos oficiais. Segundo ele, o elenco precisa aproveitar a pausa, mas também retornar com força para a sequência da temporada.

“Vamos curtir as férias e voltar mais fortes. A gente é um grupo muito unido. O professor vem falando bastante com a gente que a união faz a força”, completou.

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