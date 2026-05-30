Com doblete de Barletta, Sport bate Náutico e dorme na ponta da Série B

O Sport venceu o Náutico por 2 a 0 neste sábado (30), na Ilha do Retiro, e assumiu a liderança da Série B do Brasileiro. O grande nome da noite foi Chrystian Barletta, que marcou os dois gols do primeiro Clássico dos Clássicos da competição — um em cada tempo — e se consolidou como protagonista da vitória rubro-negra.

Com o resultado, portanto, o Leão chega a 22 pontos e passa a secar o São Bernardo, que encara o Novorizontino na manhã de domingo (31), para se manter no topo da tabela. O Timbu, por sua vez, estaciona nos 19 pontos e permanece na terceira colocação, mas corre risco de ser ultrapassado dependendo dos resultados desta 11ª rodada.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado e começou com o Náutico mais perigoso. Luiz Felipe e Victor Andrade criaram boas chances, mas pararam em defesas seguras de Thiago Couto. O Sport, mesmo com dificuldades, foi letal quando chegou ao ataque: Perotti lançou Yago Felipe, que sofreu pênalti. Na cobrança, Barletta converteu aos 28 minutos e abriu o placar. Com a vantagem, o Leão ganhou confiança, enquanto o Timbu tentou responder em chute de Vinícius. O Sport ainda desperdiçou boa oportunidade com Iury Castilho, mas foi para o intervalo em vantagem.

Na etapa final, o Náutico voltou mais presente no campo ofensivo, mas sem efetividade. O Sport apostou nos contra-ataques e foi premiado com o segundo gol. Aos 20 minutos, De Pena cruzou rasteiro e Barletta apareceu de carrinho para ampliar. O Timbu ainda tentou reagir, mas parou em Muriel e na falta de precisão. O Leão quase fez o terceiro em chute de Edson Lucas, mas o goleiro salvou. No rebote, Iury Castilho mandou para fora. Assim, o clássico terminou com vitória rubro-negra e a liderança da Série B garantida, em noite iluminada de Barletta.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Sport será somente no dia 10 de junho, uma quarta-feira. O adversário da ocasião será o Athletic, novamente na Ilha do Retiro. Já o Náutico recebe o Fortaleza no dia 9, nos Aflitos.

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