Cuca evita julgar de Gabigol: ‘Ele pediu desculpas ao grupo’

O Santos derrotou o Vitória por 3 a 1, neste sábado (30), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhou fôlego antes da pausa para a Copa do Mundo. Além disso, deixou a zona de rebaixamento e reduziu a pressão sobre o elenco. Após a partida, o técnico Cuca valorizou o resultado, mas também comentou a expulsão de Gabigol, que recebeu cartão vermelho depois de fazer um gesto obsceno para um torcedor.

O treinador evitou julgar publicamente o atacante. No entanto, admitiu que o jogador errou na reação. Segundo Cuca, Gabigol fazia uma boa partida, tinha acabado de marcar um gol e acabou perdendo o controle após ouvir xingamentos vindos da arquibancada.

“Não posso julgar ele publicamente. Tenho que ver o lance na TV. Confesso que não vi. Só aqui o pessoal falou. Mas ele sabe que errou. Já pediu desculpas para todo mundo. Ele estava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol, e tinha um torcedor que estava xingando ele insistentemente. Naquele momento, ele desabafou para o torcedor. Não pode”, afirmou.

Cuca também fez uma análise sobre a relação entre atleta e arquibancada. Para o treinador, o jogador precisa controlar a reação, mesmo quando recebe ofensas durante a partida.

“É uma lei na ordem inversa. O torcedor pode xingar o atleta, mesmo do time dele. Mas o atleta não pode. Isso é normal. Está certo, encerrado. A gente não vai discutir. Infelizmente, ele levou e acabou sendo expulso”, disse.

Jogo complicou

A expulsão aumentou a dificuldade do Santos na reta final da partida. Ainda assim, a equipe conseguiu segurar a vantagem e confirmou uma vitória importante na luta contra a parte de baixo da tabela. Cuca ressaltou o sacrifício do elenco depois do cartão vermelho.

“Com muito sacrifício, conseguimos manter o 3 a 1, porque é um jogo perigoso com um a menos. Se o adversário faz o segundo, bate aquele fervo. Aí tem perigo de tomar o 3 a 3 e põe fora tudo que você trabalhou e construiu nesses últimos jogos para sair dessa zona de rebaixamento”, declarou.

Desempenho agrada Cuca, mas treinador cobra equilíbrio

Cuca também analisou o momento do Santos antes da paralisação do Brasileirão. O treinador afirmou que a equipe terá tempo para descansar, pensar e ajustar pontos importantes durante a pausa para a Copa do Mundo. Apesar da posição incômoda na tabela nas últimas rodadas, ele defendeu o desempenho do time.

Na avaliação do técnico, o Santos mostrou bom futebol mesmo em partidas nas quais não conseguiu vencer. Além disso, Cuca destacou a presença ofensiva da equipe, a ocupação da área e a construção de jogadas pelos lados do campo.

“Sinceramente, acho que de desempenho o time não está devendo. Mesmo nas derrotas, a gente tem jogado bem. Tem preenchido a área sempre com quatro ou cinco jogadores, tem encurtado o rebote e tem feito muita triangulação pelos lados. Acho que o torcedor está satisfeito com o jogo do Santos, mas não está satisfeito com os resultados”, avaliou.

O treinador também citou a evolução ofensiva da equipe. Para Cuca, o Santos tem criado e convertido mais chances, embora ainda precise corrigir os gols sofridos. O técnico lembrou ainda que o clube segue vivo nas duas copas que disputa.

“A gente vinha tendo desempenho, mas isso é uma questão de tempo. Temos feito bastante gols. Estamos corrigindo esses gols que temos tomado. Enfim, estamos classificados nas duas copas e estamos fora da zona de rebaixamento”, afirmou.

Sensação de alívio

A saída do Z4 antes da paralisação teve peso especial para o Santos. Cuca admitiu que passar cerca de 60 dias na zona de rebaixamento traria um desgaste ainda maior ao ambiente do clube. Por isso, tratou a vitória como um passo relevante, embora tenha evitado qualquer tom de euforia.

“É importante, porque você ficar na zona de rebaixamento por 60 dias não é legal. Muda o quê? Eu não sei. Mas estar ali na zona de rebaixamento não é legal. A gente remou muito para conseguir isso. Agora, temos que equilibrar o nosso time”, completou.

Com o resultado, o Santos chega à pausa do Brasileirão em situação menos desconfortável. O elenco terá um período de descanso antes de iniciar a preparação para a sequência da temporada.

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