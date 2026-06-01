Após papo com Diniz, Memphis vive expectativa pela Copa: “Provar o meu valor”

Recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de dois meses, Memphis Depay garantiu estar pronto para defender a Holanda na Copa do Mundo de 2026. Assim, o atacante do Corinthians revelou, inclusive, uma conversa que teve com o técnico Fernando Diniz antes de seu retorno aos gramados pelo clube paulista.

Dessa forma, o camisa 10 sofreu um estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita e passou semanas em tratamento. Sua volta aconteceu no fim de maio, quando participou da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão.

“Meu instinto me diz que as coisas estão indo bem. Me sinto bem, estou feliz por estar com o grupo. Não pude estar lá (na Data Fifa) em março, mas agora posso. Estou muito ansioso pela Copa do Mundo”, disse o atacante em entrevista ao Telegraaf.

“Fiquei frustrado. Não foi uma lesão grave, mas mesmo assim fiquei fora por um bom tempo. Nem sempre as decisões certas foram tomadas durante a reabilitação. O atleta sofre com isso. Isso causou frustração. Mas eu sou um lutador. Isso acelera o processo de recuperação, mas para mim, nunca foi um momento de tensão. Eu sabia que não seria uma corrida contra o tempo”, completou

Conversa com Diniz

Já na última quarta-feira (27), Memphis iniciou a partida contra o Platense entre os titulares, mas foi substituído no intervalo. Após o confronto, o holandês comentou sobre o diálogo que teve com Fernando Diniz antes do jogo e destacou a confiança recebida do treinador em seu processo de recuperação.

“Inicialmente, eu deveria jogar de 60 a 70 minutos no segundo jogo pelo Corinthians (contra o Platense), mas era um time argentino e eles costumam chutar bastante quando jogam contra brasileiros. Então o técnico disse no intervalo: fique no banco, para que você possa viajar em segurança para a Holanda. Espero jogar o suficiente nessas duas partidas. No fim das contas, o importante é o torneio final. É lá que eu tenho que provar o meu valor”, salientou.

Por fim, a estreia dos holandeses está marcada para o dia 14 de junho, diante do Japão, às 17h (de Brasília). A chave tem importância especial para o Brasil, já que os classificados do Grupo F cruzam com os do grupo da Seleção Brasileira na primeira fase eliminatória. Assim, a Holanda pode surgir como a primeira adversária do Brasil no mata-mata do Mundial.

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