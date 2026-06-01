Vasco deve reformular elenco na pausa para a Copa do Mundo com saídas e chegadas

A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em pleno São Januário, disparou o alarme nos bastidores do Vasco e antecipou uma reformulação profunda durante a pausa para a Copa do Mundo. O resultado negativo afundou a equipe carioca na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Cruz-Maltino amarga a 17ª colocação com 20 pontos. Diante desse cenário crítico, o presidente Pedrinho decidiu agir rápido no mercado para reforçar o elenco.

Segundo a ESPN Brasil, essa movimentação ganhou força logo após o apito final. A diretoria demonstrou extrema preocupação com a total falta de organização e qualidade do time na pressão sobre o adversário mineiro.

No gramado, o reflexo do futebol fraco gerou a revolta das arquibancadas, tanto que alguns torcedores arremessaram objetos contra o técnico Renato Gaúcho, que precisou de escolta de seguranças para deixar o campo. Apesar do clima hostil e do alerta do próprio treinador sobre a necessidade de investimentos para evitar o rebaixamento, a comissão técnica e a diretoria mantêm a união nos bastidores.

Nomes que podem deixar o Vasco

A partir de agora, o clube busca contratações pontuais de forma criativa para driblar a saúde financeira, mas o plano também envolve a saída de atletas. Nomes como Tchê Tchê e Marino, este último “queimado com a torcida”, têm o futuro incerto na Colina.

Outro problema atinge Brenner, que não vive a “volta dos sonhos” ao futebol brasileiro por causa de uma lesão no joelho. Isso motivou inclusive um pedido do atacante para ficar fora dos relacionados e acelerar o tratamento.

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Para dar a volta por cima, a diretoria confia na capacidade de recuperar atletas em baixa e no talento de peças como Andrés Gómez. Além disso, o Vasco aposta as fichas no diretor Admar Lopes e seu desempenho em janelas de transferências de meio de ano.

Embora os dirigentes saibam que enfrentarão um trabalho complicado pela frente, o clube garante ter convicção na linha traçada para salvar a temporada.

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