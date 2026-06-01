Ponte Preta x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Ponte Preta e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda-feira (1º), pela 11ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli. A bola rolará em Campinas às 19h. Com quatro derrotas seguidas, a vice-lanterna Macaca tem uma chance de ouro no duelo desta segunda. A equipe de RIbeirão Preto pode deixar o Z4 caso consiga a vitória como visitante. Contudo, o Pantera não vence há 8 jogos. O último triunfo foi em 1º de abril, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

O clima vai esquentar no início da noite de segunda-feira. O pré-jogo da Voz entra em campo às 17h30, preparando a torcida para um confronto eletrizante. O comando da narração está em excelentes mãos com Diego Mazur, ditando o ritmo dessa grande partida com muita precisão e energia.